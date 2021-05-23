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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

محافظ بني سويف يطمئن على أعمال الامتحان التجريبي الثاني للثانوية العامة

وكيل وزارة التعليم
وكيل وزارة التعليم ببني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير أعمال الامتحان التجريبي الثاني لطلاب الثانوية العامة، والذي انطلق صباح اليوم الأحد ويستمر على مدار 3 أيام، باستخدام التابلت "كامتحان تجريبي" ضمن سلسلة من الخطوات التجريبية لتلافي أي أخطاء المحتملة في الامتحان النهائي، مشددا على المتابعة الميدانية المستمرة بكل المدارس سواء بالقرى أو المدن، والعمل على تذليل كافة العقبات وحل المشكلات أولا بأول، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة أو رفعها للوزارة في حالة تتطلب الأمر ذلك.
 

 حيث أشارت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم خلال التقرير الميداني الذي عرضته على المحافظ، أنها قامت صباح اليوم بالمرور على بعض المدارس، لمتابعة سير الامتحان،للاطمئنان على توفير كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية وتحقيق التباعد بين الطلاب، حرصا على سلامتهم من خلال تقليل الكثافات الطلابية داخل اللجان، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال الامتحانات الذي تعقد في أجواء مختلفة وظرف استثنائي بسبب فيروس كورونا المستجد،لافتة إلى انتظام أعمال الامتحان وسيرها بدون معوقات أو مشاكل وسط التزام بالتدابير الوقائية والصحية.

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 كما أوضحت"وكيلة الوزارة" أن الامتحان التجريبي الثاني لطلاب الثانوية العامة خاص بالطلاب الذين يمتلكون جهاز تابلت فقط ،وسيخوض معظم الطلاب الامتحان في المدارس الحكومية المجهزة بالخوادم المركزية وتوصيلات الفايبر، وبالنسبة  لطلاب المدارس غير المجهزة أو المدارس الخاصة والقومية فسيخوضون الامتحان عبر شبكة الإنترنت في المدرسة "إن وجدت" أو عبر شريحة الإنترنت الموجودة في التابلت من لجان امتحان بالمدرسة،منوهة أن الهدف من هذا الامتحان هو "ضبط الخوادم المركزية"من ناحية الوزارة "والتعرف على شكل وطبيعة الأسئلة"من ناحية الطلاب وليس اختبار الشبكات أو السحابة الإلكترونية، إذ يعد هذا  الامتحان امتحانا تجريبيا "بدون  درجات" وسوف تنشر الوزارة الأسئلة والإجابات الصحيحة بعد الامتحان لاستفادة كل الطلاب من التجربة.

 

 وأضافت : بأنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التعليمية لمتابعة الامتحان الاسترشادي التجريبي وتشكيل فريق الدعم الفني بكل إدارة تعليمية لحل اي مشكلة يتعرض لها الطلاب وأرقام الدعم الفني وهى (المديرية01007969275/بنى سويف01222409968 /الواسطى01097655119/ناصر01220834639/اهناسيا01004944407/ببا01286322603/سمسطا01228960622/إدارة الفشن 0128822435

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