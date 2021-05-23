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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وصول 9 سيارات جديدة و3 لوادر لدعم منظومة النظافة بالسويس

صدى البلد

أعلن اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس ، عن وصول عدد12معدة وسيارات جديدة، علي لدعم منظومة النظافة لتحسين أداء العمل في مجال النظافة العامة والبيئة على مستوى الأحياء.

 

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ السيارات الجديد، وعددهابحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ ، وخالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة والعميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد ، والمتدربين من شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة حيث تم وصول عدد 5 سيارات مكبس ، و4 سيارات كسح المياه و3 لوادر لدعم منظومة النظافة بمحافظة السويس .

 

وشدد المحافظ ، علي رؤساء الأحياء علي أهمية الصيانة المستمرة للمعدات والسيارات الجديدة وعمل خطة للاستفادة من هذه المعدات وتكثيف العمل في رفع القمامة والتراكمات أولا بأول على مستوى الأحياء.

 

وفي سياق متصل، ناشد صقر المواطنين بالحفاظ علي الشكل الجمالي للمدينة ونظافة الحدائق العامة والميداين التي تم انشاؤها علي مستوي الاحياء ، مؤكدا أن هذه المكتسبات هي ميراث للأبناء والأحفاد في المستقبل لذا يجب الحفاظ عليه .

 

رافق المحافظ ، أثناء تفقد المعدات والسيارات رؤساء الأحياء ، ومدير المكتب الفني ومسئولي النظافة وادارة الطوارئ والتدخل السريع وإدارة الورش بالمحافظة .

محافظة السويس رؤساء الاحياء المواطنين السيارات البيئة منظومة النظافة سيارات السويس

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