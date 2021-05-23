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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع طالبة في حريق بمنزلها ببني سويف

مصرع طالبة في حريق بمنزلها ببني سويف

صورة ارشفيفة
صورة ارشفيفة

لقيت طالبة مصرعها، اليوم، متأثرة بإصابتها بحروق في أجزاء مختلفة من جسمها، على إثر حريق شب في منزلها بعزبة مطيريد التابعة لقرية كوم أبو خلاد بمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، بسبب ماس كهربائي، حيث تسببت النيران في احتراق محتويات المنزل، وجرى نقل جثتها إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.

 

كان اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، تلقى إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق في منزل يمتلكه " أكرم . م . ن" بعزبة مطيريد التابعة لقرية كوم أبو خلاد بمركز ناصر، والذي وجه بسرعة إنتقال قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق ومنع إمتداده إلى المنازل المجاورة، واتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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وبإنتقال قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، على رأس سيارتين إطفاء، تمكنوا من إخماد الحريق، ومنع إمتداده إلى المنازل المجاورة، حيث تبين أن الحريق بمنزل عامل يدعى " أكرم.  م " وأن النيران اتت على محتويات المنزل، ما تسبب في إصابة ابنته وتدعى " علا " طالبة، وجرى نقلها لمستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج إلا انها لفظت أنفاسها الأخيرة داخلها وجرى نقلها إلى مشرحة المستشفى. 


وانتقلت على الفور قوة من مباحث مركز شرطة ناصر بقيادة المقدم محمد محروس إلى مكان الحريق، للوقوف على أسبابه وملابساته.

 

كما تبين من المعاينة الأولية لرجال المباحث أن ماس كهربائي وراء الحريق الذي أسفر عن نفوق 8 من رؤوس الماعز، وأساسا المنزل بالكامل من أجهزة كهربائية ومنزلية.

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