نادي الشيخ زايد يضع خطة للاستفادة من قطاع الناشئين ويعلن بدء الاختبارات

أعلن نادى الشيخ زايد، برئاسة فكري الهواري، عن فتح مرحلة اختبارات قطاعات الناشئين لموسم 2020 - 2021، من مواليد 1999 حتي مواليد 2005 قريبا.

وأعلن فكري الهواري عن خطة متكاملة لتطوير منظومة الناشئين، لإمداد فريق الكرة الأول بالعناصر المميزة خلال السنوات المقبلة من ناحية، وتسويق بعض اللاعبين من خلال بيعهم وتحقيق ربح مادى نظير بيعهم أو استعارتهم من ناحية أخرى.

وبحث رئيس نادي الشيخ زايد، مع لجنة تطوير الأوضاع فى القطاع وفقاً للخطة التى حددتها لجنة التخطيط للكرة وتمت مناقشة سُبل تطوير القطاع طوال الفترة الماضية.

وتعمل اللجنة فى نادي الشيخ زايد خلال الفترة المقبلة على تقييم جميع فرق القطاع، وانتقاء المواهب المُتميزة والتى تصلح لأن تُمثل الأهلى فى السنوات المقبلة، ويتم تصعيدها للفريق الأول بما يتناسب مع شخصية البطل والتحلّي بروح القيادة والأخلاق العالية بجانب الإمكانات الفنية المُتميّزة.

وأكد فكري الهواري، أنه يدعم قطاع الناشئين ولا يوجد اختبارات إلا للأعمار التى تم الإعلان عنها.