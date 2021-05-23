وكيل صحة السويس يتفقد المبنى الخاص بإعداد الوجبات لمرضى عزل كورونا

تفقد الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس المطبخ الخاص بإعداد وطهي الطعام المقدم للمرضى، وتم الاطمئنان على التغذية المقدمة لجميع مرضي الاقسام بالمستشفي، وخاصة مرضى العزل والكلى والمسنين والكميات المناسبة.

وشدد وكيل وزارة الصحة على المسئولين أن تقدم الوجبات للمرضيى بصورة جيدة وطازجة، وتكون بالمواعيد المناسبة حسب حالة كل مريض خلال اليوم.

وأكد على أهمية وجود البروتينات والفيتامينات والفاكهة الخاصة بوجبات مرضي عزل كورونا وذلك حسب خطة العلاج والبروتوكول المتبع بوزارة الصحة باقسام العزل ، ويأتي هذا تنفيذآ لتعليمات معالي وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد بإتباع كافة المعايير الصحية، بالإضافة إلى الرعاية الطبية المعتادة لمساعدة جميع المرضى على سرعة الشفاء.