طالبان يعتديان على شاب بطلقات خرطوش لخلافات مالية بينهم
أصيب شخص برش خرطوش وكسر في عظمة الساعد وقطع بشرايين واوتار الرسغ اثر مشاجرة مع طالبين بالمنصورة اثر حدوث مشادة كلامية بينهم لوجود خلافات مالية بينه وبين أحدهما فقاما بالاعتداء عليه بالضرب بفرد خرطوش وسكين وتم نقله إلي مستشفى الطوارئ الجامعي.
كان مديرية أمن الدقهلية، تلقت اخطارا يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة ثان المنصورة من مستشفى الطوارىء بالمنصورة بوصول المدعو "أیمن ماهر احمد احمد حسنين "29 عاما، بدون عمل، ومقيم بمنطقة " عزبة عقل " دائرة القسم مصابا برش خرطوش بالفخذ الأيمن و كسر بعظمة الساعد الأيسر وقطع بشرايين واوتار الرسغ الأيسر وجرح قطعي بالكتف الايسر والظهر ( إدعاء تعدی ).
وبانتقال الضباط إلى مكان البلاغ والفحص وسؤاله اتهم كلا من "احمد .ح .م. ح " 21 عاما، طالب، ومقيم منطقة " دوران مشعل " دائرة قسم أول المنصورة، و"محمد .ال. ال. أ" 21 عاما، طالب ، ومقيم منطقة " سوق المجزر " دائرة قسم أول المنصورة، بالتعدى عليه بالضرب بآلة حادة "سكين " حوزة الثاني، وسلاح ناري " فرد خرطوش " حوزة الأول ، مما أدى إلى حدوث إصابته وذلك على اثر حدوث مشادة كلامية بينهم لوجود خلافات مالية بينه والمتهم الأول.
وبتقنين الاجراءات واستئذان النيابة العامة أمكن ضبط المتهمان وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات السبب وبإرشادهما تم ضبط الأسلحة المستخدمة وعدد " 3 طلقات خرطوش ".
وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/1104 جنح قسم ثان المنصورة ، وجاري العرض على النيابة العامة