طالبان يعتديان على شاب بطلقات خرطوش لخلافات مالية بينهم

أصيب شخص برش خرطوش وكسر في عظمة الساعد وقطع بشرايين واوتار الرسغ اثر مشاجرة مع طالبين بالمنصورة اثر حدوث مشادة كلامية بينهم لوجود خلافات مالية بينه وبين أحدهما فقاما بالاعتداء عليه بالضرب بفرد خرطوش وسكين وتم نقله إلي مستشفى الطوارئ الجامعي.



كان مديرية أمن الدقهلية، تلقت اخطارا يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة ثان المنصورة من مستشفى الطوارىء بالمنصورة بوصول المدعو "أیمن ماهر احمد احمد حسنين "29 عاما، بدون عمل، ومقيم بمنطقة " عزبة عقل " دائرة القسم مصابا برش خرطوش بالفخذ الأيمن و كسر بعظمة الساعد الأيسر وقطع بشرايين واوتار الرسغ الأيسر وجرح قطعي بالكتف الايسر والظهر ( إدعاء تعدی ).



وبانتقال الضباط إلى مكان البلاغ والفحص وسؤاله اتهم كلا من "احمد .ح .م. ح " 21 عاما، طالب، ومقيم منطقة " دوران مشعل " دائرة قسم أول المنصورة، و"محمد .ال. ال. أ" 21 عاما، طالب ، ومقيم منطقة " سوق المجزر " دائرة قسم أول المنصورة، بالتعدى عليه بالضرب بآلة حادة "سكين " حوزة الثاني، وسلاح ناري " فرد خرطوش " حوزة الأول ، مما أدى إلى حدوث إصابته وذلك على اثر حدوث مشادة كلامية بينهم لوجود خلافات مالية بينه والمتهم الأول.



وبتقنين الاجراءات واستئذان النيابة العامة أمكن ضبط المتهمان وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات السبب وبإرشادهما تم ضبط الأسلحة المستخدمة وعدد " 3 طلقات خرطوش ".



وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/1104 جنح قسم ثان المنصورة ، وجاري العرض على النيابة العامة