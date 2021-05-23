عضو الزمالك: الأزمة المالية أكبر مشاكلنا.. والتجديد للاعبين المخلصين للنادي فقط

كشف حسام المندوه عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن أبرز الملفات التي سيجري المجلس على حسمها خلال الفترة المقبلة.

وأكد عضو مجلس الزمالك ،في تصريحات لقناة “اون تايم سبورت”، أن المجلس سيسعى لحل الأزمة المالية من خلال إيجاد مصادر دخل جديدة للنادي خلال الفترة القادمة.

وأضاف المندوه، أن أكبر أزمة تواجه الزمالك حاليا هو الأزمة المالية، مشددا على أن تلك الأزمة سيتم حلها في أقرب وقت.

وأضاف، أن الجميع في المجلس الجديد من عشاق الزمالك ولديهم حرص شديد على خدمة النادي وإسعاد جماهيره.

وعن فريق الكرة الأول، فأكد أن أي لاعب مخلص للزمالك ولم يفكر في التوقيع لنادي آخر سيتم تجديد عقده على الفور، مشددا على أن النادي بحاجة للاعبين المحبين له.

وتابع أن الفريق يقدم أداء جيد في الدوري وهدفه الأول هو حسم لقب الدوري هذا الموسم.

وأكمل أن المجلس سيعقد جلسة بعد قليل للحديث عن أبرز الأهداف الفترة المقبلة وكيفية حل أزمة النادي المادية.