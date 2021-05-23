مواعيد مباريات كأس أمم إفريقيا للكرة الشاطئية فى السنغال بمشاركة مصر

تنطلق اليوم بمدينة سالي السنغالية بطولة الأمم الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ، حيث يلتقي المنتخب الوطني في الخامسة بتوقيت القاهرة مع نظيره الموزمبيقي ضمن المجموعة نفسها يعقبه لقاء المغرب وسيشل في المجموعة نفسها .

وتختتم مباريات اليوم بلقاء ضمن المجموعة الأولى يجمع منتخبي السنغال وأوغندا.

وفيما يلي جدول مباريات البطولة بعد انسحاب الكونغو الديموقراطية واقتصار المجموعة الأولى على ثلاث منتخبات فقط.

مباريات يوم الأحد ٢٣ مايو

مصر تواجه موزمبيق

المغرب تلتقى سيشيل

أوغندا مع السنغال صاحبة الأرض

مباريات يوم الاثنين ٢٤ مايو

تنزانيا vs أوغندا

موزمبيق مع سيشيل

مباريات يوم الثلاثاء ٢٥ مايو

سيشيل تواجه مصر

موزمبيق مع المغرب

مباريات يوم الاربعاء يوم ٢٦ مايو

مصر تلتقى المغرب

السنغال vs تنزانيا

مباريات يوم الجمعة

قبل النهائي

مباريات يوم السبت ٢٩ مايو

المركز الثالث والرابع

المباراة النهائية