استمرار حجز «ايفر جيفين» بعد رفض المحكمة الاقتصادية استئناف ملاكها

كشفت مصادر قضائية بالمحكمة الاقتصادية، استمرار العمل بقرار الحجز التحفظي على السفينة البنمية "إيفر جيفين"، بعد رفض دائرة الاستئناف طلب الاستئناف المقدم من هيئة الدفاع ضد قرار التظلم من قرار التحفظ على السفينة البنمية بمنطقة البحيرات المرة بالمجرى الملاحي لقناة السويس بمدينة الإسماعيلية.

وأكدت المصادر تحديد أولى جلسات نظر دعوى ثبوت الدين لصالح قناة السويس ضد الشركة المالكة للسفينة "ايفر جيفين"، السبت المقبل، بالدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بمدينة الإسماعيلية.



وكانت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، قررت برئاسة المستشار عصام القزاز رئيس محكمة الاستئناف وعضوية المستشارين خالد عاشور وأمجد الحديدي وعمر العوض، وبسكرتارية أسامة الزامك، في الدعوى رقم 23 لسنة 14/ق، بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الدعوى وإحالتها إلى دائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، إلى جلسة 29 مايو الجارى.



كما قبلت المحكمة التظلم شكلًا ورفض موضوع الدعوى بنظر عدم تثبيت الدين والحجز وفي الاستئناف رقم 35 لسنة 14/ق، والخاص بالتظلم من أمر تأييد الحجز التحفظي على السفينة.

