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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار حجز «ايفر جيفين» بعد رفض المحكمة الاقتصادية استئناف ملاكها

ايفر جيفين أثناء
ايفر جيفين أثناء محاولات التعويم

كشفت مصادر قضائية بالمحكمة الاقتصادية، استمرار العمل بقرار الحجز التحفظي على السفينة البنمية "إيفر جيفين"، بعد رفض دائرة الاستئناف طلب الاستئناف المقدم من هيئة الدفاع ضد قرار التظلم من قرار التحفظ على السفينة البنمية بمنطقة البحيرات المرة بالمجرى الملاحي لقناة السويس بمدينة الإسماعيلية. 

 

السبت.. أولى جلسات الابتدائية لنظر ثبوت دين قناة السويس ضد «ايفر جيفين»

 

دفاع إيفر جيفين: قواعد الملاحة بمجري قناة السويس تعفي من مصاريف التعويم

 

وأكدت المصادر تحديد أولى جلسات نظر دعوى ثبوت الدين لصالح قناة السويس ضد الشركة المالكة للسفينة "ايفر جيفين"، السبت المقبل، بالدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بمدينة الإسماعيلية.


وكانت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، قررت برئاسة المستشار عصام القزاز رئيس محكمة الاستئناف وعضوية المستشارين خالد عاشور وأمجد الحديدي وعمر العوض، وبسكرتارية أسامة الزامك، في الدعوى رقم 23 لسنة 14/ق، بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الدعوى وإحالتها إلى دائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، إلى جلسة 29 مايو الجارى.


كما قبلت المحكمة التظلم شكلًا ورفض موضوع الدعوى بنظر عدم تثبيت الدين والحجز وفي الاستئناف رقم  35 لسنة 14/ق، والخاص بالتظلم من أمر تأييد الحجز التحفظي على السفينة.
 

قناة السويس هيئة قناة السويس الاسماعيلية المحكمة الاقتصادية السفينه البنميه السفينه ايفر جيفين منطقه البحيرات المجرى الملاحي حجز السفينة

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