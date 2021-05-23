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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

400 جنيه شهريا.. "النواب" يوافق على زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة | تفاصيل

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفى جبالى ، رئيس مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين.

 

وتنص المادة الثالثة من مشروع القانون، إنه اعتبارًا من 1/7/2021 يُزاد الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والعاملين غير المخاطبين به، شهريًا بفئات مالية مقطوعة بواقع 175 جنيهًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها و225 جنيهًا للدرجة المالية الثالثة و275 جنيهًا للدرجة المالية الثانية و325 جنيهًا للدرجة المالية الأولى و350 جنيهًا لدرجة مدير عام/كبير و375 جنيهًا للدرجة العالية و400 جنيه للدرجة الممتازة أو ما يُعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ.

مجلس النواب قانون الخدمة المدنية زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة البرلمان الجلسة العامة

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