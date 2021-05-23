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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس جالاتا سراي يحسم الجدل بشأن تفعيل بند شراء مصطفى محمد

مصطفى محمد لاعب
مصطفى محمد لاعب نادي الزمالك المعار إلى جالاتا سراي

حسم مصطفى جنكيز رئيس نادي جالاتا سراي التركي، الجدل بشأن تفعيل بند شراء النجم المصري مصطفى محمد لاعب الفريق، من نادي الزمالك.

 

وقال مصطفى جنكيز، في تصريحات لصحيفة “Haberim Sport” التركية: "مصطفى محمد لاعب صغير وموهوب، وبالتأكيد نادي جالاتا سراي سيفعل بند شرائه من الزمالك، سواء تم انتخابي رئيسا للنادي أو لا".

 

وأضاف مصطفى جنكيز: "مصطفى محمد سيكسر الرقم القياسي لمبيعات النادي، حال تم بيعه مستقبلا  لنادٍ كبير".

 

يذكر أن تقارير تركية، أشارت أمس الأول، الجمعة، إلى رغبة مارسيليا وسانت إيتيان، في التعاقد مع مصطفى، بعد تألقه مع جالاتا سراي.

 

وأوضحت التقارير أن نادي مارسليا الفرنسي يستهدف التعاقد مع مصطفى محمد، مقابل 20 مليون يورو.

 

كان نادي الزمالك رفض انتقال مصطفى محمد إلى سانت إيتيان، خلال الشتاء الماضي، بسبب اتهام  رولاند رومير، بعض مسئولي نادي الزمالك بطلب عمولات من أجل تسهيل الصفقة.

 

ورغم اعتذار نادي سانت إيتيان عن تصريحات رولاند رومير، إلا أن مجلس إدارة القلعة البيضاء، رفض انتقال مصطفى محمد إلى صفوف النادي الفرنسي.

 

وانضم مصطفى محمد إلى صفوف جالاتا سراي، لمدة موسم ونصف الموسم على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء 4 ملايين دولار.

 

وشارك مصطفى محمد مع جالاتا سراي في 16 مباراة في الدوري التركي هذا الموسم، سجل خلالها 8 أهداف.

 

 

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