عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حقيقة فسخ اتحاد الكرة التعاقد مع فينجادا المدير الفني للجبلاية

صدى البلد

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن حقيقة فسخ التعاقد مع البرتغالي نيلوا فينجادا المدير الفني الجديد للجبلاية.

 

ووصل فينجادا إلى القاهرة مؤخرا على أن يبدأ عمله في اتحاد الكرة بعد عقد جلسة مع مسؤولى اللجنة الثلاثية المؤقتة لاتحاد الكرة.

 

وقال المصدر إن فينجادا مستمر فى عمله ولا نية على الاطلاق لدى اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة فى فسخ التعاقد معه.


وأشار إلى أنه من المنتظر أن يعقد فينجادا اجتماعا مع اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة فى الساعات المقبلة عقب وصوله إلى القاهرة لتسلم مهام عمله بشكل رسمي.

 

وأطاحت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة، بالدكتور محمود سعد من الإدارة الفنية للجبلاية، رغم موافقته على تخفيض راتبه الشهري، وكفاءته في تطوير مسابقات الناشئين، وحصوله على إشادة من جانب مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

 

تأتي عودة فينجادا إلى القاهرة عقب انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك لممارسة مهام عمله؛ بعدما أجبرت الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لفيروس كورونا المدرب البرتغالي على عودته بعد العيد.

 

ومن المقرر أن يطرح فينجادا خارطة الطريق الخاصة بتطوير مسابقات الناشئين والمنتخبات الخاصة بها في قادم الأيام.

 

وسبق أن قرر اتحاد الكرة تفعيل عقد البرتغالي نيلو فينجادا المدير الفنى الجديد، بداية من أول مايو الجاري؛ بعد اعتماد العقد في الاجتماع الأخير للجبلاية.

txt

اتحاد الكرة يعاقب 3 موظفين بسبب سرقة كؤوس أمم إفريقيا

 

واتفقت اللجنة الثلاثية مع المدرب البرتغالى على أن يكون مدة العقد سنة واحدة قابلة للتجديد؛ حال موافقة الطرفين، دون أن يتضمن العقد أي شروط جزائية.


يذكر أن حسام البدرى المدير الفني لمنتخب مصر، أكد أن راتب البرتغالى فينجادا المدير الفني لاتحاد الكرة الذي يفوقه، لا يشغل باله إطلاقا، رافضا وجود إشراف من المدرب البرتغالى على المنتخب الأول.

اتحاد الكرة فيروس كورونا اللجنة الثلاثية اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة حسام البدري فيروس كورونا الاتحاد الدولي لكرة القدم

ترشيحاتنا

قافلة "تحيا مصر" تصل ميناء رفح لتوصيل 130 حاوية محملة بـ 3000 طن مواد غذائية وإعاشة وأدوية للفلسطينيين

مجلس النواب يوافق على منحة شهرية للعاملين بالقطاع العام وشركات قطاع الأعمال

أرجل قرود.. اعتداءات وأعمال سحر لبعثة بيراميدز من فريق أنيمبا بنيجيريا

الكرملين: قمة بوتين وبايدن مهمة لإخراج العلاقات الثنائية من وضعها المؤسف

عضو الزمالك: الأزمة المالية أكبر مشاكلنا.. والتجديد للاعبين المخلصين للنادي فقط

استمرار حجز «ايفر جيفين» بعد رفض المحكمة الاقتصادية استئناف ملاكها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقوبات في انتظارها.. تحذير أمريكي شديد اللهجة لحكومة إثيوبيا

استمرار حجز «ايفر جيفين» بعد رفض المحكمة الاقتصادية استئناف ملاكها

بفائدة 3% وسداد لـ 30 سنة.. كل ما تريد معرفته عن مبادرة التمويل العقاري

3 قرارات مهمة من الكاف بشأن السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

وزير التعليم يزف خبرا سارا للطلاب بشأن بروفة امتحانات الثانوية العامة 2021 المنطلقة اليوم

"الصليبي" يبعد حارس مرمى المنتخب الأوليمبي عن أولمبياد طوكيو

رسالة تحذير من التموين عند إضافة المواليد.. تعرف عليها

بأقل من 50 ألف جنيه .. تفاصيل سيارة سوزوكي جيمني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد... سيارة بابا الفاتيكان الكهربائية الجديدة من فيسكر

بعد الزيادة الأخيرة .. أسعار سيارات إم جي MG في مصر 2021 .. صور

تمساح ضخم يطارد المارة داخل موقف سيارات.. صور

تعرضت للاغتصاب وأنا طفلة.. أوبرا وينفري تفجر مفاجأ مؤلمة وتنهار في البكاء | فيديو

فيديو

قدرة خارقة .. شاهد صاحب أسرع يدين في العالم

حاول اعتلاء منبر الحرم المكي .. حكاية المهدي المنتظر في السعودية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. "عقاب رادع" في انتظار إثيوبيا وحكومة آبي أحمد

فيديوجراف.. آخر تطورات سلالة كورونا الهندية المتحورة

المزيد

ساحة رأي

د. أحمد موافي يكتب: أوقفوا التنمر.. العلاج النفسي شجاعة وليس وصمة

عمر عاقيل يكتب: مؤشرات البطولة

عائشة الرشيد تكتب: السيسي عزيز مصر

إبراهيم عمران يكتب: التعليم فى مصر بين التبديد والتجديد

أحمد الغنام يكتب: العروبة والجرح الغائر

دعاء عبدالقادر تكتب: نص الكوباية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

محمد أرسلان

إما الأمن أو الحرية.. حينما تكون فلسفة المستبدين

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيوبلوتكس الفشقة السودانية

كريمة أبو العينين

الرئيس وفلسطين

إبراهيم شعبان

هدنة فلسطينية- إسرائيلية بتوقيع مصر

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

اﻟﻤﺰﻳﺪ