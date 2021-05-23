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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بسبب برج بنها

السكة الحديد تقرر إيقاف وتعديل مواعيد ومسارات 10 قطارات.. تفاصيل

قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إيقاف وتعديل مواعيد ومسارات القطارات علي بعض الخطوط بالوجهة البحرى، لتحديث وتطويربرج بنها إعتبارامن بعد غد الثلاثاء.

إيقاف تشغيل

•إيقاف تشغيل قطاري 1417/ 360 القاهرة /شبين القناطر/الزقازيق إيقاف مؤقت لحين صدور تعليمات أخري.

تعديل مواعيد

• تعديل قيام قطار 944 سياحي الزقازيق / القاهرة/ الساعة 5.40 بدلا من الساعة 06.00 
• تعديل قيام قطار 1108 مميز الاسكندرية / القاهرة/ الساعة 3.05 بدلا من الساعة 03.30  
• تعديل قيام قطار 380 ركاب المنصورة / القاهرة /الساعة 08.50 بدلا من الساعة 09.00 
• تعديل قيام قطار 62 ركاب دمياط / المنصورة/ الساعة 10.15 بدلا من الساعة 10.20 
• تعديل قيام قطار 273 ركاب الزقازيق / الإسماعيلية /الساعة 06.40 بدلا من الساعة 06.55 
•  تعديل قيام قطار 397 ركاب القاهرة / الزقازيق /الساعة 22.10 بدلا من الساعة 21.40 
•  تعديل قيام قطار 377 ركاب القاهرة / المنصورة /الساعة 07.15 بدلا من الساعة 05.30 
•  تعديل قيام قطار 936 مكيف طنطا / القاهرة/ الساعة 06.00 بدلا من الساعة 05.55. 

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تغيير مسار

• مسير قطارات 963 ،941،593 بخط القاهرة/ شبين القناطر/ الزقازيق بدلا من خط القاهرة /بنها.
مع الوضع فى الاعتبار بأنة سيتم اعادة تشغيل هذه القطارات كالمعتاد وطبقا لمواعيدها المقررة بعد الانتهاء من تطوير برج اشارات بنها والمنتظر فى 30/9/2021

وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات نظرا للمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الاشارات.

السكة الحديد مواعيد القطارات

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