إقبال متوسط على مصيف بلطيم ومجلس الأمناء يناقش تطويره.. صور

شهد مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، عدداً من حملات النظافة والرش والتعقيم بشواطئ المصيف الستة، بإشراف العميد هاني محمد عبد القوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، من أعمال إزالة الحشائش والحلف والغاب، بالإضافة لرفع المخلفات المتراكمة بالشواطئ بداية من منطقة الفنار غرباً حتى منطقة الفيروز، وتسوية الرمال وتمهيد المشايات المؤدية إلى الشواطئ، للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمصيف.

كما شهد مصيف بلطيم إقبالا متوسطاً من المواطنين والمصطافين، في ثاني أيام إعادة فتح المصايف بعد قرار مجلس الوزراء، وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لتطبيق الإجراءات الاحترازية.

قال هاني محمد عبد القوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم، إنه أشرف على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ورش وتعقيم شوارع المدينة المختلفة، وصيانة كشافات الإنارة والأعمدة، وقص وتهذيب الأشجار ونظافة الجزر الوسطى من الحشائش الضارة ورفع جميع مخلفات الأشجار والحشائش وكنس الطرق ورفع جميع الرمال والأتربة أولاً بأول، مشدداً على ردم جميع البرك والمستنقعات بمنطقة الفيروز بجوار كورنيش الفيروز الجديد، نظراً لارتفاع منسوب المياه الجوفية والقضاء على جميع المياه المتراكمة داخل المناطق السكنية، حرصا على سلامة المواطنين والصحة العامة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ بتكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات للمواطنين، والتواصل معهم ميدانياً.

وأضاف عبد القوي، أن مجلس أمناء مدينة مصيف بلطيم، الذي تم تشكيله بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ عقد اجتماعاً، ناقش خلاله عدداً من الموضوعات، منها تشغيل أفراد الإنقاذ على الشواطئ، وأمن على البوابات الرئيسية النرجس والأمل، وجار الإعداد لافتتاحهما لحين الانتهاء من أعمال الرصف، وتشغيل الطفطف، والشماسي، والإعداد لتطوير الميادين وتأجير المحالّ الفضاء لتنتهي مع المدة الباقية للمحلات المؤجرة المجاورة.

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