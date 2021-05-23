اتحاد الكرة يدرس تعيين محمود البنا حكما للقاء الزمالك والمصري غدا

تدرس لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد، تعيين حكم دولي لإدارة مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي المقرر إقامتها غدا، الاثنين، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.



وقال مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة إن لجنة الحكام تتجه بقوة إلى تعيين الدولى محمود البنا حكما لمباراة الزمالك والمصري غدا، الاثنين.

وأضاف المصدر أن لجنة الحكام وضعت ثنائي المساعدين هاني خيرى وأحمد صلاح على رأس المعاونين للبنا في إدارة مباراة الزمالك والمصري بالدوري الممتاز.



كان مسئولو اتحاد الكرة كشفوا النقاب عن قانونية مشاركة سيف جعفر لاعب نادى الزمالك، أمام المصري غدا، الاثنين، في الدوري الممتاز.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن مشاركة سيف جعفر أمام المصري حال تواجده في قائمة الفارس الأبيض ستكون قانونية.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أن سيف جعفر تم رفع الإيقاف عنه منذ يوم ٢٠ مايو الجاري بخطاب رسمي، وتم الاتفاق على تحصيل الغرامة المالية من الديون المستحقة على النادي لدى الجبلاية.

وأرسل النادي الأهلي خطابا لاتحاد الكرة يؤكد فيه تمسكه بتنفيذ العقوبة المؤيدة من لجنة الاستئناف بإيقاف لاعبي الزمالك «أحمد عيد - سيف فاروق جعفر – عمر ياسر – يحيى مفتاح – سيف الدين سيد» مواليد 99، ثمانى مباريات، وغرامة مائة ألف جنيه؛ جراء قيامهم ببعض التجاوزات الأخلاقية عقب مباراة الأهلي والزمالك في «بطولة الجمهورية مواليد 99» والتي أقيمت في 11 ـ 4 ـ 2021، وعدم السماح لسالفي الذكر بالمشاركة في المباريات، وأن يبدأ عدد المباريات الموقوفين فيها بدءًا من المباراة الفاصلة بين الأهلي والزمالك مواليد 99، والتي حدد اتحاد الكرة يوم 26 مايو الجاري موعدًا لإقامتها بملعب السكة الحديد.

وبالتالي تصبح مشاركة اللاعب سيف فاروق في مباراة ناديه مع طلائع الجيش في الدوري مخالفة للوائح والقوانين.