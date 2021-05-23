أرجل قرود.. اعتداءات وأعمال سحر لبعثة بيراميدز من فريق أنيمبا بنيجيريا

تعرضت بعثة بيراميدز، للعديد من المضايقات من جانب مسئولي وجماهير فريق أنيمبا النيجيري في استاد مدينة آبا والذي يشهد مباراة الفريقين في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل بيراميدز، ضيفا على أنيمبا باستاد آلا في إياب الدور ربع النهائي من كأس الكونفدرالية بعدما فاز بأربعة أهداف مقابل هدف في الذهاب بالقاهرة.

وتعرضت البعثة لمضايقات وتعنت شديد من جانب مسئولي نادي أنيمبا وبعض الجماهير وسط تحفز شديد ضد كل من ينتمي لفريق بيراميدز داخل الملعب.

ونشبت أكثر من مشادة ومشاجرة افتعلها مسئولو وجماهير أنيمبا مع الجهاز الإداري لبيراميدز وتدخل الأمن لفضها والفصل بين الطرفين في ظل تعنت شديد تجاه البعثة.

واكتشف عمال غرف ملابس بيراميدز، بعض السحر وأرجل القرود في الشباك وأزالها العمال واعترض بعض الجماهير على إزالة تلك الأشياء وحدثت بعض المشادات، واعتدى البعض بالضرب على أحد عمال غرف ملابس بيراميدز وتدخل الأمن لفض المشاجرة التي حدثت داخل الملعب.

2e020dfa-5d5d-4e03-beda-b9065de3a4c4

260cc202-8e41-49cb-82c4-e68428bcad30

06100edd-41a5-461b-b1b9-21e5aeb320a8

a6dae2e9-7704-4cf7-b403-50ca7a9cf163