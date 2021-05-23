مجلس النواب يوافق على منحة شهرية للعاملين بالقطاع العام وشركات قطاع الأعمال

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إقرار منحة خاصة تصرف شهريا للعاملين بالقطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.



وتنص المادة الخامسة: اعتبارًا من 1/7/2021 تَمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، منحة تصرف شهريًا من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى.

وتحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتصرف كمبلغ مقطوع.