عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وجزر المالديف للأزواج..

تقرير: القاهرة تتصدر عمليات بحث المسافرين من العائلات لقضاء عطلات الصيف

القاهرة
القاهرة

كشف تقرير عالمي، أصدرته منصة “سكاي سكانر” الرائدة في مجال حجوزات السفر، أن موسم العطلات خلال صيف هذا العام 2021، سيكون فرصة مثالية لاستئناف أنشطة السفر المعتادة وتعافي حركة الرحلات الجوية، خاصة مع تطلّع المسافرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لاختبار تجارب مميزة وفق أعلى مستويات الأمان والمسؤولية.

 

وأشار التقرير الذي أصدرته المنصة بعد إجراء دراسة عبر موقعها الخاص بحجوزات السفر، إلي أن عمليات البحث عبر الإنترنت من قِبل المسافرين داخل منطقة الشرق الأوسط وتحديداً داخل دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، كشفت أن القاهرة والاسكندرية أبرز الوجهات العائلية التي يرغب المسافرين في قضاء عطلاتهم خلال صيف 2021 بها، موضحاً أن القاهرة كانت الوجهة الأولى للعائلات يأتي بعدها عمان ثم مدينة الإسكندرية في المرتبة الثالثة من عمليات البحث لدى المسافرين، عبر منصة حجوزات السفر العالمية.

 

فيما جاءت جزر المالديف، كاختبار أول للأزواج الذين يتطلعون للسفر خلال عطلات الصف، فيما جاءت مدينتي إيبيزا وملقة بإسبانيا كأول اختيار بالنسبة للمجموعات والجروبات للسفر إليها لتمضية عطلات الصيف.

 

وأشار تقرير منصة حجوزات السفر العالمية، إلى رغبة المسافرين في الاستفادة من عطلاتهم بشكلٍ أفضل مع ارتفاع متوسط مدة الرحلات التي يقومون بها إلى 16 يوماً في عام 2021 مقارنة بـ 14 يوماً في عام 2019، مُشيرا إلى أن ذلك بسبب انخفاض الزمن اللازم للسفر إلى الوجهات حيث يفضل المسافرون هذا العام الرحلات الأقرب إلى دولهم خصيصاً في الفترة بين شهري يونيو وسبتمبر مع التخطيط لرحلاتٍ أطول في أكتوبر 2021، ووصل مُتوسط الزمن اللازم للسفر بين شهري يونيو وأكتوبر 2019 إلى 11 ساعة، وانخفض إلى 10 ساعات في عام 2021.

حجوزات السفر الرحلات الجوية القاهرة منصة حجوزات السفر عطلات الصيف

ترشيحاتنا

30 % زيادة الإنتاجية.. رئيس الوزراء يتابع مع وزير الري تنفيذ مشروعات خطة العام المالي الحالي

دعما للشعب الفلسطيني.. شيخ الأزهر يوجه بإرسال قافلة إغاثية عاجلة لـ غزة

جوارديولا يعلن تشكيل مانشستر سيتي أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

هيئة جودة التعليم : علاقتنا بالمؤسسات التعليمية تحكمها رؤية مستقبلية للقيادة السياسية

الدوري الإنجليزي.. كين وسون يقودان هجوم توتنهام أمام ليستر سيتي

الأمم المتحدة تحذر من أزمة غذائية بقطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غرامة 200 ألف وفصل من الخدمة.. عقوبات جديدة لموظفي الدولة في هذه الحالات

عقوبات في انتظارها.. تحذير أمريكي شديد اللهجة لحكومة إثيوبيا

استمرار حجز «ايفر جيفين» بعد رفض المحكمة الاقتصادية استئناف ملاكها

بفائدة 3% وسداد لـ 30 سنة.. كل ما تريد معرفته عن مبادرة التمويل العقاري

3 قرارات مهمة من الكاف بشأن السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

بأقل من 50 ألف جنيه .. تفاصيل سيارة سوزوكي جيمني

خناقة مع بكاري جاساما واقتحام وتوقف المباراة| ملخص أحداث لقاء الترجي وبلوزداد

تصريحات صادمة لـ حورية فرغلي ضد محمد رمضان وأمينة خليل.. والأخيرة ترد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشف أهم فوائد المشمش.. حماية النظر والكبد والبشرة أبرزها

شاهد... سيارة بابا الفاتيكان الكهربائية الجديدة من فيسكر

بعد الزيادة الأخيرة .. أسعار سيارات إم جي MG في مصر 2021 .. صور

تمساح ضخم يطارد المارة داخل موقف سيارات.. صور

فيديو

تصريحات صادمة لـ حورية فرغلي ضد محمد رمضان وأمينة خليل.. والأخيرة ترد

قدرة خارقة .. شاهد صاحب أسرع يدين في العالم

حاول اعتلاء منبر الحرم المكي .. حكاية المهدي المنتظر في السعودية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. "عقاب رادع" في انتظار إثيوبيا وحكومة آبي أحمد

المزيد

ساحة رأي

د. أحمد موافي يكتب: أوقفوا التنمر.. العلاج النفسي شجاعة وليس وصمة

عمر عاقيل يكتب: مؤشرات البطولة

عائشة الرشيد تكتب: السيسي عزيز مصر

إبراهيم عمران يكتب: التعليم فى مصر بين التبديد والتجديد

أحمد الغنام يكتب: العروبة والجرح الغائر

دعاء عبدالقادر تكتب: نص الكوباية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

محمد أرسلان

إما الأمن أو الحرية.. حينما تكون فلسفة المستبدين

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيوبلوتكس الفشقة السودانية

كريمة أبو العينين

الرئيس وفلسطين

إبراهيم شعبان

هدنة فلسطينية- إسرائيلية بتوقيع مصر

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

اﻟﻤﺰﻳﺪ