تقرير: القاهرة تتصدر عمليات بحث المسافرين من العائلات لقضاء عطلات الصيف

وجزر المالديف للأزواج..

كشف تقرير عالمي، أصدرته منصة “سكاي سكانر” الرائدة في مجال حجوزات السفر، أن موسم العطلات خلال صيف هذا العام 2021، سيكون فرصة مثالية لاستئناف أنشطة السفر المعتادة وتعافي حركة الرحلات الجوية، خاصة مع تطلّع المسافرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لاختبار تجارب مميزة وفق أعلى مستويات الأمان والمسؤولية.

وأشار التقرير الذي أصدرته المنصة بعد إجراء دراسة عبر موقعها الخاص بحجوزات السفر، إلي أن عمليات البحث عبر الإنترنت من قِبل المسافرين داخل منطقة الشرق الأوسط وتحديداً داخل دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، كشفت أن القاهرة والاسكندرية أبرز الوجهات العائلية التي يرغب المسافرين في قضاء عطلاتهم خلال صيف 2021 بها، موضحاً أن القاهرة كانت الوجهة الأولى للعائلات يأتي بعدها عمان ثم مدينة الإسكندرية في المرتبة الثالثة من عمليات البحث لدى المسافرين، عبر منصة حجوزات السفر العالمية.

فيما جاءت جزر المالديف، كاختبار أول للأزواج الذين يتطلعون للسفر خلال عطلات الصف، فيما جاءت مدينتي إيبيزا وملقة بإسبانيا كأول اختيار بالنسبة للمجموعات والجروبات للسفر إليها لتمضية عطلات الصيف.

وأشار تقرير منصة حجوزات السفر العالمية، إلى رغبة المسافرين في الاستفادة من عطلاتهم بشكلٍ أفضل مع ارتفاع متوسط مدة الرحلات التي يقومون بها إلى 16 يوماً في عام 2021 مقارنة بـ 14 يوماً في عام 2019، مُشيرا إلى أن ذلك بسبب انخفاض الزمن اللازم للسفر إلى الوجهات حيث يفضل المسافرون هذا العام الرحلات الأقرب إلى دولهم خصيصاً في الفترة بين شهري يونيو وسبتمبر مع التخطيط لرحلاتٍ أطول في أكتوبر 2021، ووصل مُتوسط الزمن اللازم للسفر بين شهري يونيو وأكتوبر 2019 إلى 11 ساعة، وانخفض إلى 10 ساعات في عام 2021.