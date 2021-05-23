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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ما هو مرض “الفطر الأسود”؟.. أعراضه وخطورته على صحة الإنسان؟.. وليد بكيلي يوضح

استشاري طب الأسرة
استشاري طب الأسرة

قال الدكتور وليد بكيلى ، استشاري طب الأسرة ، إن الفطر الأسود مرض متواجد منذ سنوات ، لافتا إلى ان مجموعة بسيطة من الناس فى المجتمع تعانى من هبوط بالمناعة بسببه مثل مرضى السكر.

 

وأضاف بكيلى ، خلال حواره ببرنامج الان، المذاع على فضائية  اكسترا نيوز ،  أن أكبر عدد لمرضى السكر متواجد فى الهند ،ولوحظ أن بعض المتعافين من كوفيد 19 ظهر لديهم الفطر الاسود .

 

وأشار استشاري طب الأسرة ، إلى أن نسبة الإصابات فى الهند ذات خلال الاربعة اسابيع الاخيرة الماضية ، منوها إلى أن نسبة الوفيات تظل معنا فى الوتيرة العالية جداً ولكن بالمؤشرات في الإصابات الجديدة وصلنا إلى النصف .

 

وتابع استشاري طب الأسرة ،  أن الهبوط فى الاصابات الجديدة جيد ، ولكن معدل الوفيات يظل مرتفعا لفترة من الزمن . 

اخبار توك شو المناعة الفطر الأسود الإصابات الجديدة

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