ما هو مرض “الفطر الأسود”؟.. أعراضه وخطورته على صحة الإنسان؟.. وليد بكيلي يوضح

قال الدكتور وليد بكيلى ، استشاري طب الأسرة ، إن الفطر الأسود مرض متواجد منذ سنوات ، لافتا إلى ان مجموعة بسيطة من الناس فى المجتمع تعانى من هبوط بالمناعة بسببه مثل مرضى السكر.

وأضاف بكيلى ، خلال حواره ببرنامج الان، المذاع على فضائية اكسترا نيوز ، أن أكبر عدد لمرضى السكر متواجد فى الهند ،ولوحظ أن بعض المتعافين من كوفيد 19 ظهر لديهم الفطر الاسود .

وأشار استشاري طب الأسرة ، إلى أن نسبة الإصابات فى الهند ذات خلال الاربعة اسابيع الاخيرة الماضية ، منوها إلى أن نسبة الوفيات تظل معنا فى الوتيرة العالية جداً ولكن بالمؤشرات في الإصابات الجديدة وصلنا إلى النصف .

وتابع استشاري طب الأسرة ، أن الهبوط فى الاصابات الجديدة جيد ، ولكن معدل الوفيات يظل مرتفعا لفترة من الزمن .