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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انتشال جثمان طفل مجهول الهوية من نيل ميت غمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تمكنت قوات الانقاذ النهري من انتشال جثة طفل مجهول الهوية في العقد الأول من العمر يرتدی بنطالا وتيشرت وذلك بعدما سقط بمياه النيل بمدينة ميت غمر  بمحافظة الدقهلية ، أمام فرع "بنك مصر " وأكد شهود الواقعة ان الطفل أثناء سيره على حافة النهر وحال توقفه علي حجر اختل توازنه وسقط بالمياه.

 


وكان اخطارا ورد لمديرية امن الدقهلية ، يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة ميت غمر من إدارة شرطة النجدة  بغرق أحد الأشخاص بمياه نهر النيل المارة أمام " بنك مصر " دائرة القسم . وبإنتقال الضباط الى مكان البلاغ وقوات الإنقاذ النهري تم انتشال الجثة وبالفحص ومناظرتها تبين أنها لطفل في العقد الأول من العمر يرتدی بنطالا وتيشرت ، ولا يوجد به ثمة اصابات ظاهرية وتم نقله الى مستشفى ميت غمر العام ، ولم يتعرف عليه احد من المارة أو رجال الإدارة .

 

 
وبسؤال كل من المبلغة وتدعي "روضة رضا محمود " 19 عاما، طالبة ، ومقيمة بندر زفتى - غربية وشاهد الواقعة  "عبدالعزيز ابراهيم محمد " 51 عاما، بالمعاش ، ومقيم منطقة " دقادوس " بندر ميت غمر قررا بمشاهدتهما للطفل المذكور أثناء سيره على حافة النهر وحال توقفه علي حجر اختل توازنه وسقط بالمياه ، ولم يتهما أحدا بالتسبب في ذلك.

 


وورد تقرير مفتش الصحة يفيد أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة وتم اخطار قسم الأدلة الجنائية لتصوير الجثة ورفع بصماتها واتخاذ الإجراءات.

 


وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/1715 إداري قسم شرطة ميت غمر ، وجار استكمال الفحص وتحديد شخصية المتوفي والعرض على النيابة العامة.

انتشال جثمان طفل نيل ميت غمر

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