انتشال جثمان طفل مجهول الهوية من نيل ميت غمر
تمكنت قوات الانقاذ النهري من انتشال جثة طفل مجهول الهوية في العقد الأول من العمر يرتدی بنطالا وتيشرت وذلك بعدما سقط بمياه النيل بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية ، أمام فرع "بنك مصر " وأكد شهود الواقعة ان الطفل أثناء سيره على حافة النهر وحال توقفه علي حجر اختل توازنه وسقط بالمياه.
وكان اخطارا ورد لمديرية امن الدقهلية ، يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة ميت غمر من إدارة شرطة النجدة بغرق أحد الأشخاص بمياه نهر النيل المارة أمام " بنك مصر " دائرة القسم . وبإنتقال الضباط الى مكان البلاغ وقوات الإنقاذ النهري تم انتشال الجثة وبالفحص ومناظرتها تبين أنها لطفل في العقد الأول من العمر يرتدی بنطالا وتيشرت ، ولا يوجد به ثمة اصابات ظاهرية وتم نقله الى مستشفى ميت غمر العام ، ولم يتعرف عليه احد من المارة أو رجال الإدارة .
وبسؤال كل من المبلغة وتدعي "روضة رضا محمود " 19 عاما، طالبة ، ومقيمة بندر زفتى - غربية وشاهد الواقعة "عبدالعزيز ابراهيم محمد " 51 عاما، بالمعاش ، ومقيم منطقة " دقادوس " بندر ميت غمر قررا بمشاهدتهما للطفل المذكور أثناء سيره على حافة النهر وحال توقفه علي حجر اختل توازنه وسقط بالمياه ، ولم يتهما أحدا بالتسبب في ذلك.
وورد تقرير مفتش الصحة يفيد أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة وتم اخطار قسم الأدلة الجنائية لتصوير الجثة ورفع بصماتها واتخاذ الإجراءات.
وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/1715 إداري قسم شرطة ميت غمر ، وجار استكمال الفحص وتحديد شخصية المتوفي والعرض على النيابة العامة.