أخبار التوك شو .. متابعة يومية للمستشفيات ووضع مرضى كورونا مستقر.. رئيس مجلس النواب يشيد بدور الرئيس السيسي لوقف إطلاق النار بقطاع غزة

نشر موقع صدى البلد على مدار الساعة مجموعة من الأخبار الهامة في مختلف المجالات منها :

محافظ الغربية: متابعة يومية للمستشفيات ووضع مرضى كورونا مستقر

وجه الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، عدة رسائل لأهالي مدينة المحلة ، مطالبا إياهم بضرورة التحلي بالصبر على المسئولين للانتهاء من رصف بعض الشوارع، وذلك لأنه مازال بها مشكلات عديدة بالبنية التحتية لديها، مضيفا أن كل الشوارع التي تم انتهاء البنية التحتية لديها موضوعة في خطة الرصد مباشرة، لافتا إلى أن تلك الخطة كلفت المحافظة حوالي 2 مليون جنية، وجاري الانتهاء من معظم الشوارع التي يتم رصفها.

وزير النقل: خطة تطوير قطاعات السكة الحديد يشعر بها المواطن بنهاية العام الجارى

قال كامل الوزير، وزير النقل، إنه فى نهاية هذا العام هناك خطة لتطوير قطاعات السكة الحديد وخاصة الإشارات من القاهرة لأسوان ومن بنها للزقازيق.

الأرصاد: حالة الطقس ربيعية والأجواء معتدلة.. شاهد

قالت الدكتورة إيمان شاكر نائب مدير مركز الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس ربيعية والأجواء معتدلة على معظم أنحاء الجمهورية في هذا الوقت من العام.

رئيس مجلس النواب يشيد بدور الرئيس السيسي لوقف إطلاق النار بقطاع غزة

أكد جبالى، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن المجلس يدعم توجه القيادة السياسية المصرية تجاه الأخوة الفلسطينيين بدءاً من فتح معبر رفح، مروراً بتقديم المنح والمساعدات الطبية للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، وانتهاءً بما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسى، من تخصيص مبلغ 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة، وتكليفاته بمشاركة الشركات المصرية المتخصصة فى تنفيذ عملية إعادة الإعمار، الأمر الذى يعكس وبجلاء أن المسجد الأقصى فى قلب مصر قيادةً وشعباً.

فؤاد العودة يكشف أسباب تراجع إصابات ووفيات كورونا في إيطاليا

قال دكتور فؤاد عودة ، رئيس نقابة الأطباء فى إيطاليا ، إن النتائج الايجابية فى إيطاليا ترجع لعدة أسباب منها الوقاية التى كانت مشددة فى الأشهر الأخيرة .

مركز التطعيم بأرض المعارض: نقدم الخدمة لـ 10 الاف شخص يوميا

قال الدكتور أشرف الاتربي، مدير عام المستشفيات بوزارة الصحة، ومدير مركز التطعيمات بأرض المعارض بمدينة نصر، إنه يهنئ جميع الشعب المصري بوجود مركز تطعيمات بأرض المعارض ، مع الجهد الذي تبذله وزيرة الصحة والدولة المصرية، منوها إلى أن هذا المركز يكون الأكبر في الدولة المصرية بل الوطن العربي كله، كما أنه تتجاوز مساحته 3 الاف متر مربع لـ ساحات العيادات فقط.

الرقابة الصحية: نقدم خدمة ذات جودة عالية ونسعى لإرضاء المرضى.. فيديو

قال الدكتور إسلام أبو يوسف، نائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، إن التسجيل في المنشآت التابعة لهيئة قناة السويس تتم وفق معايير معترف بها من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية.

شاهد.. مصر تبدأ خطوات تصنيع لقاحات كورونا

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر التلفزيون المصري"، تقريرا عن بدء مصر خطوات تصنيع لقاحات كورونا.