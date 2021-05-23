نقل النواب تنتقد غياب ممثلي التخطيط عن مناقشة موازنة هيئة قناة السويس

اعربت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد عن استياءها لعدم حضور ممثلي وزارة التخطيط اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة موازنة الهيئة العامة لقناة السويس، وموزانة الهيئة العامه لميناء الاسكندرية.

وأكد علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن وزارة التخطيط لا تأخذ موضوع مناقشة الموازنة العامة للدولة علي محمل الجد، ولكنها تأخذ الامر بإهمال شديد.

واكد علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات، أنه في حال عدم حضور ممثلي وزارة التخطيط سيتم إلغاء اجتماع اللجنة لمناقشة موازنة وزارة النقل والجهات التابعه لها حيث انه لايمكن مناقشة موازنة بدون وزارة التخطيط.