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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مكافأة استثنائية لأربع مديرين و6 محصلين بهيئة الأوقاف

صدى البلد

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صرف مكافأة استثنائية لـ 4 من مديري المناطق و 6 محصلين بناء على الجهود التي بذلتها بعض مناطق هيئة الأوقاف المصرية و بعض المحصلين  بها خلال عطلة عيد الفطر، وبناء على المذكرة التي أعدها المهندس علاء عبد العزيز رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف.

 

وضمت قائمة الحاصلين على المكافأت كلا من:
أولاً : مديرو المناطق :

1. مدير منطقة أوقاف الدقهلية 2000 جنيه. 
2. مدير منطقة أوقاف الغربية 1500 جنيه.
3. مدير منطقة أوقاف الشرقية 1500 جنيه.
4. مدير منطقة أوقاف كفر الشيخ 1200 جنيه.

 

ثانيًا : المحصلون :

1.  طارق الأشهب محصل بمنطقة أوقاف المنيا 1500 جنيه .

2. محمد جمال الدين محصل بمنطقة أوقاف الدقهلية 1200 جنيه .

3.  ناصر عبد الرحمن محصل بمنطقة أوقاف القليوبية 1200جنيه .

4. رؤوف الغر محصل بمنطقة أوقاف المحلة 1000جنيه .

5. ياسر الشهاوي محصل بمنطقة أوقاف البحيرة 800 جنيه .

6. عبد الحميد بيومي محصل بمنطقة أوقاف طنطا 800  جنيه .


وقالت الوزارة إنه بنهاية شهر مايو سيتم  صرف مكافأة استثنائية أخرى لمديري أفضل خمس مناطق وأفضل عشرة محصلين على مستوى الجمهورية في تحصيل إيرادات ومستحقات الهيئة.

الأوقاف وزير الاوقاف الدكتور محمد مختار جمعة هيئة الاوقاف مستحقات هيئة الاوقاف

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