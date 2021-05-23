مكافأة استثنائية لأربع مديرين و6 محصلين بهيئة الأوقاف

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صرف مكافأة استثنائية لـ 4 من مديري المناطق و 6 محصلين بناء على الجهود التي بذلتها بعض مناطق هيئة الأوقاف المصرية و بعض المحصلين بها خلال عطلة عيد الفطر، وبناء على المذكرة التي أعدها المهندس علاء عبد العزيز رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف.

وضمت قائمة الحاصلين على المكافأت كلا من:

أولاً : مديرو المناطق :

1. مدير منطقة أوقاف الدقهلية 2000 جنيه.

2. مدير منطقة أوقاف الغربية 1500 جنيه.

3. مدير منطقة أوقاف الشرقية 1500 جنيه.

4. مدير منطقة أوقاف كفر الشيخ 1200 جنيه.

ثانيًا : المحصلون :

1. طارق الأشهب محصل بمنطقة أوقاف المنيا 1500 جنيه .

2. محمد جمال الدين محصل بمنطقة أوقاف الدقهلية 1200 جنيه .

3. ناصر عبد الرحمن محصل بمنطقة أوقاف القليوبية 1200جنيه .

4. رؤوف الغر محصل بمنطقة أوقاف المحلة 1000جنيه .

5. ياسر الشهاوي محصل بمنطقة أوقاف البحيرة 800 جنيه .

6. عبد الحميد بيومي محصل بمنطقة أوقاف طنطا 800 جنيه .



وقالت الوزارة إنه بنهاية شهر مايو سيتم صرف مكافأة استثنائية أخرى لمديري أفضل خمس مناطق وأفضل عشرة محصلين على مستوى الجمهورية في تحصيل إيرادات ومستحقات الهيئة.