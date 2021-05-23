مكافأة استثنائية لأربع مديرين و6 محصلين بهيئة الأوقاف
قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صرف مكافأة استثنائية لـ 4 من مديري المناطق و 6 محصلين بناء على الجهود التي بذلتها بعض مناطق هيئة الأوقاف المصرية و بعض المحصلين بها خلال عطلة عيد الفطر، وبناء على المذكرة التي أعدها المهندس علاء عبد العزيز رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف.
وضمت قائمة الحاصلين على المكافأت كلا من:
أولاً : مديرو المناطق :
1. مدير منطقة أوقاف الدقهلية 2000 جنيه.
2. مدير منطقة أوقاف الغربية 1500 جنيه.
3. مدير منطقة أوقاف الشرقية 1500 جنيه.
4. مدير منطقة أوقاف كفر الشيخ 1200 جنيه.
ثانيًا : المحصلون :
1. طارق الأشهب محصل بمنطقة أوقاف المنيا 1500 جنيه .
2. محمد جمال الدين محصل بمنطقة أوقاف الدقهلية 1200 جنيه .
3. ناصر عبد الرحمن محصل بمنطقة أوقاف القليوبية 1200جنيه .
4. رؤوف الغر محصل بمنطقة أوقاف المحلة 1000جنيه .
5. ياسر الشهاوي محصل بمنطقة أوقاف البحيرة 800 جنيه .
6. عبد الحميد بيومي محصل بمنطقة أوقاف طنطا 800 جنيه .
وقالت الوزارة إنه بنهاية شهر مايو سيتم صرف مكافأة استثنائية أخرى لمديري أفضل خمس مناطق وأفضل عشرة محصلين على مستوى الجمهورية في تحصيل إيرادات ومستحقات الهيئة.