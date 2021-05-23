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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخص وإصابة اخر فى انقلاب سيارة على طريق جمصة الدولى

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

لقي شخص مصرعة واصيب آخر في إنقلاب سيارة ربع نقل علي الطريق الدولي الساحلي أمام مدينة "جمصة" بمحافظة الدقهلية.


كانت مديرية أمن الدقهلية، تلقت اخطارا يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة جمصة من إدارة شرطة النجدة بإنقلاب سيارة ربع نقل ومصابين علي الطريق الدولي الساحلی ( دمياط - كفر الشيخ ) أمام مدينة " جمصة " دائرة القسم.


وبانتقال ضباط المباحث الي مكان البلاغ وبالفحص تبين بأنه حال سير السيارة رقم ( ج ی ا 8276 نقل بيك أب ) قيادة المدعو "بکری عمر ابراهيم الجوجري " 29 عاما، سائق، ومقيم العرايضة - دائرة مركز كفر البطيخ - دمياط بإتجاه دمياط، وبمكان الحادث اختلت عجلة القيادة بيده مما ادى الى انحرافه وانقلابه بالسيارة على جانب الطريق وهو ما نجم عنه إصابته بجرح قطعي باليد اليمني وكسر بالقدم اليمنى ووفاة مرافقه "محمد فايز خليفة " 25 عاما، عامل ، ومقيم بذات العنوان ، وتم نقلهما إلى مستشفى دمياط الجامعي.


وفي وقت لاحق ورد تقرير مفتش الصحة يفيد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة جرح قطعی بفروة الراس ونزيف داخلي بالمخ، ولا توجد شبهة جنائية.

 


وبسؤال والدة المتوفى المدعوة " أماني المتولي عبد الفتاح الشعراوي "40 عاما، ربة منزل ، ومقيمة العرايضة - دائرة مركز كفر البطيخ - دمياط أيدت مضمون الفحص ، ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك.


وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/803 جنح قسم شرطة جمصة ، وبالعرض على النيابة العامة قررت التصريح بالدفن " سلم الجثمان لذويه "

مصرع شخص انقلاب الطريق الدولى جمصه

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