مصرع شخص وإصابة اخر فى انقلاب سيارة على طريق جمصة الدولى
لقي شخص مصرعة واصيب آخر في إنقلاب سيارة ربع نقل علي الطريق الدولي الساحلي أمام مدينة "جمصة" بمحافظة الدقهلية.
كانت مديرية أمن الدقهلية، تلقت اخطارا يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة جمصة من إدارة شرطة النجدة بإنقلاب سيارة ربع نقل ومصابين علي الطريق الدولي الساحلی ( دمياط - كفر الشيخ ) أمام مدينة " جمصة " دائرة القسم.
وبانتقال ضباط المباحث الي مكان البلاغ وبالفحص تبين بأنه حال سير السيارة رقم ( ج ی ا 8276 نقل بيك أب ) قيادة المدعو "بکری عمر ابراهيم الجوجري " 29 عاما، سائق، ومقيم العرايضة - دائرة مركز كفر البطيخ - دمياط بإتجاه دمياط، وبمكان الحادث اختلت عجلة القيادة بيده مما ادى الى انحرافه وانقلابه بالسيارة على جانب الطريق وهو ما نجم عنه إصابته بجرح قطعي باليد اليمني وكسر بالقدم اليمنى ووفاة مرافقه "محمد فايز خليفة " 25 عاما، عامل ، ومقيم بذات العنوان ، وتم نقلهما إلى مستشفى دمياط الجامعي.
وفي وقت لاحق ورد تقرير مفتش الصحة يفيد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة جرح قطعی بفروة الراس ونزيف داخلي بالمخ، ولا توجد شبهة جنائية.
وبسؤال والدة المتوفى المدعوة " أماني المتولي عبد الفتاح الشعراوي "40 عاما، ربة منزل ، ومقيمة العرايضة - دائرة مركز كفر البطيخ - دمياط أيدت مضمون الفحص ، ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك.
وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/803 جنح قسم شرطة جمصة ، وبالعرض على النيابة العامة قررت التصريح بالدفن " سلم الجثمان لذويه "