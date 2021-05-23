بسبب ماس كهربائي.. تفحم ميكروباص على طريق إسكندرية الساحلى

اشتعلت سيارة ميكروباص بالطريق الساحلي الدولي غرب الإسكندرية، مما أدى إلى تفحم السيارة بالكامل، وذلك بسبب حدوث ماس كهربائي دون حدوث وفيات أو إصابات بين الركاب.

وتلقى اللواء محمود ابو عمرة مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم مينا البصل، بورود بلاغا بنشوب حريق في إحدى السيارات علي الطريق الساحلي الدولي.

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وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث القسم وقوات الحماية المدنية برفقة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين اشتعال ميكروباص أثناء سيره على طريق الإسكندرية الساحلي الدولي بسبب ماس كهربائي.

ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق وإخماد النيران وإعادة تسيير حركة المرور مرة أخرى.