تشكيل تشيلسي أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي
أعلن الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي، تشكيل فريقه لمواجهة أستون فيلا في الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة لبطولة الدوري الإنجليزي.
وجاء تشكيل تشيلسي للمباراة كالآتي:
في حراسة المرمى: إدواردو ميندي
خط الدفاع: سيزار أزبيلكويتا - تياجو سيلفا - أنتوني روديجير
خط الوسط: ريس جيمس - جورجينيو - ماتيو كوفاسيتش - بين تشيلويل
خط الهجوم: كريستيان بوليسيتش - ماسون ماونت - تيمو فيرنر.
ويحتل تشيلسي، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 66 نقطة ويحتاج لتحقيق الانتصار في مباراة الليلة من أجل التأهل لدوري أبطال أوروبا.