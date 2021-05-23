اللجنة القضائية تتوجه لـ وزارة الرياضة لحضور التكريم ..صور

توجهت اللجنة القضائية التي كانت تدير نادي الزمالك الي مقر وزارة الشباب والرياضة منذ قليل.

وذلك من أجل حضور حفل تكريم الوزارة للجنة القضائية التي كانت تدير نادي الزمالك واللجنة التنفيذية في الرابعة عصر اليوم بمقر وزارة الرياضة.



وقرر وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي تكريم المستشار عماد عبدالعزيز والمستشار هشام إبراهيم والمستشار سامي صبحي أعضاء اللجنة السابقة لإدارة النادي بالإضافة إلى تكريم اعضاء اللجنة التنفيذية.



وكان وزير الرياضة قام بتعيين لجنة جديدة لإدارة النادي تتكون من: حسين لبيب رئيسا ومحمد الاتربي نائبا للرئيس وطارق جبريل مديرا ماليا وهاني بيرزي وعمرو أدهم والدكتور حسام المندوه والكابتن حسين السيد أعضاء والدكتور حسين السمري مديرا تنفيذيا والدكتور عاطف النمر مديرا للنشاط الرياضي.

