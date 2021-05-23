النني على دكة بدلاء آرسنال لمواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد النني، التشكيل الأساسي لمواجهة برايتون ضمن منافسات الجولة الـ 38، والأخيرة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويتواجد محمد النني على دكة بدلاء آرسنال، لمواجهة برايتون.

وجاء تشكيل آرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: لينو

خط الدفاع: تشامبيرس - هوليندج - جابرييل - تيرني

خط الوسط: بارتي - شاكا - أوديجار- سميث روي.

الهجوم: بيبي - أوباميانج.

يذكر أن مباراة الدور الأول، من مسابقة الدوري الإنجليزي، انتهت بفوز آرسنال على برايتون بهدف دون رد.

ويحتل آرسنال المركز التاسع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 58 نقطة، بينما يتواجد برايتون في المركز الـ 16 بـ 41 نقطة.