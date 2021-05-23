عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

هيئة جودة التعليم : علاقتنا بالمؤسسات التعليمية تحكمها رؤية مستقبلية للقيادة السياسية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

استقبلت الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بمكتبها صباح اليوم  الدكتور محمد حسين  المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر والسادة نواب رئيس الجامعة للدراسات العليا د. محمود صديق و نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب د. محمد الشربيني، ونائب رئيس الجامعة لفرع البنات د. محمد فكري حيث بحث الجانبان كافة أوجة التعاون بين الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وجامعة الأزهر.

 

وصرحت الدكتورة يوهانسن عيد عقب الاجتماع أن هيئة الجودة ومؤسسات التعليم العالي - بما في ذلك جامعة الأزهر -  تحكم عملهم معا رؤية سياسية عليا حددتها القيادة المصرية ، تدفع بمنظومة التعليم للأمام من خلال مستويات جودة متطورة، وإنشاء مستمر للجامعات الجديدة والاهتمام الكبير بالبحث العلمي، وربط مخرجات التعليم بسوق العمل. 

txt

وزير التعليم يزف خبرا سارا للطلاب بشأن بروفة امتحانات الثانوية العامة 2021 المنطلقة اليوم

txt

طارق شوقي يرد على المشككين في جودة التعليم: نظامنا من أفضل النظم في العالم


وأعربت الدكتورة  يوهانسن عيد عن تقديرها الكبير لجامعة الأزهر كمؤسسة تعليمية عريقة لها مكانتها الإقليمية والدولية، وتمثل ركنا أساسيا من منظومة التعليم في مصر وتساهم بمختلف كلياتها ومعاهدها وخريجيها في تحقيق التنمية المستدامة.

 

ونوهت رئيس هيئة الجودة إلى أن التعاون البناء بين الهيئة وجامعة الأزهر، ماينعكس على معدلات الاعتماد المؤسسي والبرامجي الذي تحقق لجامعة الأزهر في السنوات الأخيرة.


وأوضحت رئيسة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد أن زيارة رئيس جامعة الأزهر والوفد المرافق له لهيئة جودة التعليم، تأتي في ظرف استثنائي فرضته جائحة كورونا على العالم وانعكست بتأثيراتها على كل مجالات الحياة، خاصة مجال التعليم.

 

وأضافت الدكتورة يوهانسن عيد أن هيئة الجودة وبرؤية مستقبلية سابقة  كانت قد انتهت تقريبا من رقمنة نظام عملها مع كافة المؤسسات التعليمية قبل حلول جائحة كورونا، بحيث تتم عمليات التقدم للاعتماد، وكذلك جزء كبير من المراجعة والتقييم عبر برامج إلكترونية  متطورة يتم التعامل معها بسهولة ومرونة عن بعد من خلال شبكة الانترنت. 


وأكدت "عيد" في تصريحاتها بهذا الخصوص، أن عمل الهيئة يتم بكفاءة عالية من خلال قنوات تواصل إلكترونية مع كافة مؤسسات التعليم، وإلى جانب ذلك تتم زيارات ميدانية من قبل مراجعي الهيئة للكثير من المؤسسات التعليمية وفق الحاجة إلى ذلك، مع التأكيد على حرص الهيئة على التطوير المستمر لبرامج تدريب المراجعين بما يتناسب مع احتياجات نظام رقمنة عمليات الاعتماد  


ومن جانبه أعرب الدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر عن تقديره للتعاون البناء بين جامعة الأزهر والهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، مشيرا إلى أهمية استمرار هذا التعاون بما يخدم تطور مسيرة التعليم في مصر.

 

 جدير بالذكر أنه فيما يتعلق بمعدلات الاعتماد البرامجى  والمؤسسي فإنه قد تم اعتماد ثمانية برامج أكاديمية،  وثلاثة وعشرين كلية من مجموع 78 كلية.

جودة التعليم المؤسسات التعليمية رئيس جامعة الازهر يوهانسن عيد التعليم

ترشيحاتنا

أرقام صادمة.. الهند تعلن رصد آلاف الإصابات بـ الفطر الأسود

30 % زيادة الإنتاجية.. رئيس الوزراء يتابع مع وزير الري تنفيذ مشروعات خطة العام المالي الحالي

دعما للشعب الفلسطيني.. شيخ الأزهر يوجه بإرسال قافلة إغاثية عاجلة لـ غزة

جوارديولا يعلن تشكيل مانشستر سيتي أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

هيئة جودة التعليم : علاقتنا بالمؤسسات التعليمية تحكمها رؤية مستقبلية للقيادة السياسية

الدوري الإنجليزي.. كين وسون يقودان هجوم توتنهام أمام ليستر سيتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غرامة 200 ألف وفصل من الخدمة.. عقوبات جديدة لموظفي الدولة في هذه الحالات

عقوبات في انتظارها.. تحذير أمريكي شديد اللهجة لحكومة إثيوبيا

استمرار حجز «ايفر جيفين» بعد رفض المحكمة الاقتصادية استئناف ملاكها

بفائدة 3% وسداد لـ 30 سنة.. كل ما تريد معرفته عن مبادرة التمويل العقاري

3 قرارات مهمة من الكاف بشأن السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

بأقل من 50 ألف جنيه .. تفاصيل سيارة سوزوكي جيمني

خناقة مع بكاري جاساما واقتحام وتوقف المباراة| ملخص أحداث لقاء الترجي وبلوزداد

"الصليبي" يبعد حارس مرمى المنتخب الأوليمبي عن أولمبياد طوكيو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشف أهم فوائد المشمش.. حماية النظر والكبد والبشرة أبرزها

شاهد... سيارة بابا الفاتيكان الكهربائية الجديدة من فيسكر

بعد الزيادة الأخيرة .. أسعار سيارات إم جي MG في مصر 2021 .. صور

تمساح ضخم يطارد المارة داخل موقف سيارات.. صور

فيديو

تصريحات صادمة لـ حورية فرغلي ضد محمد رمضان وأمينة خليل.. والأخيرة ترد

قدرة خارقة .. شاهد صاحب أسرع يدين في العالم

حاول اعتلاء منبر الحرم المكي .. حكاية المهدي المنتظر في السعودية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. "عقاب رادع" في انتظار إثيوبيا وحكومة آبي أحمد

المزيد

ساحة رأي

د. أحمد موافي يكتب: أوقفوا التنمر.. العلاج النفسي شجاعة وليس وصمة

عمر عاقيل يكتب: مؤشرات البطولة

عائشة الرشيد تكتب: السيسي عزيز مصر

إبراهيم عمران يكتب: التعليم فى مصر بين التبديد والتجديد

أحمد الغنام يكتب: العروبة والجرح الغائر

دعاء عبدالقادر تكتب: نص الكوباية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

محمد أرسلان

إما الأمن أو الحرية.. حينما تكون فلسفة المستبدين

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيوبلوتكس الفشقة السودانية

كريمة أبو العينين

الرئيس وفلسطين

إبراهيم شعبان

هدنة فلسطينية- إسرائيلية بتوقيع مصر

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

اﻟﻤﺰﻳﺪ