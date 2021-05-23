هيئة جودة التعليم : علاقتنا بالمؤسسات التعليمية تحكمها رؤية مستقبلية للقيادة السياسية

استقبلت الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بمكتبها صباح اليوم الدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر والسادة نواب رئيس الجامعة للدراسات العليا د. محمود صديق و نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب د. محمد الشربيني، ونائب رئيس الجامعة لفرع البنات د. محمد فكري حيث بحث الجانبان كافة أوجة التعاون بين الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وجامعة الأزهر.

وصرحت الدكتورة يوهانسن عيد عقب الاجتماع أن هيئة الجودة ومؤسسات التعليم العالي - بما في ذلك جامعة الأزهر - تحكم عملهم معا رؤية سياسية عليا حددتها القيادة المصرية ، تدفع بمنظومة التعليم للأمام من خلال مستويات جودة متطورة، وإنشاء مستمر للجامعات الجديدة والاهتمام الكبير بالبحث العلمي، وربط مخرجات التعليم بسوق العمل.



وأعربت الدكتورة يوهانسن عيد عن تقديرها الكبير لجامعة الأزهر كمؤسسة تعليمية عريقة لها مكانتها الإقليمية والدولية، وتمثل ركنا أساسيا من منظومة التعليم في مصر وتساهم بمختلف كلياتها ومعاهدها وخريجيها في تحقيق التنمية المستدامة.

ونوهت رئيس هيئة الجودة إلى أن التعاون البناء بين الهيئة وجامعة الأزهر، ماينعكس على معدلات الاعتماد المؤسسي والبرامجي الذي تحقق لجامعة الأزهر في السنوات الأخيرة.



وأوضحت رئيسة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد أن زيارة رئيس جامعة الأزهر والوفد المرافق له لهيئة جودة التعليم، تأتي في ظرف استثنائي فرضته جائحة كورونا على العالم وانعكست بتأثيراتها على كل مجالات الحياة، خاصة مجال التعليم.

وأضافت الدكتورة يوهانسن عيد أن هيئة الجودة وبرؤية مستقبلية سابقة كانت قد انتهت تقريبا من رقمنة نظام عملها مع كافة المؤسسات التعليمية قبل حلول جائحة كورونا، بحيث تتم عمليات التقدم للاعتماد، وكذلك جزء كبير من المراجعة والتقييم عبر برامج إلكترونية متطورة يتم التعامل معها بسهولة ومرونة عن بعد من خلال شبكة الانترنت.



وأكدت "عيد" في تصريحاتها بهذا الخصوص، أن عمل الهيئة يتم بكفاءة عالية من خلال قنوات تواصل إلكترونية مع كافة مؤسسات التعليم، وإلى جانب ذلك تتم زيارات ميدانية من قبل مراجعي الهيئة للكثير من المؤسسات التعليمية وفق الحاجة إلى ذلك، مع التأكيد على حرص الهيئة على التطوير المستمر لبرامج تدريب المراجعين بما يتناسب مع احتياجات نظام رقمنة عمليات الاعتماد



ومن جانبه أعرب الدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر عن تقديره للتعاون البناء بين جامعة الأزهر والهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، مشيرا إلى أهمية استمرار هذا التعاون بما يخدم تطور مسيرة التعليم في مصر.

جدير بالذكر أنه فيما يتعلق بمعدلات الاعتماد البرامجى والمؤسسي فإنه قد تم اعتماد ثمانية برامج أكاديمية، وثلاثة وعشرين كلية من مجموع 78 كلية.