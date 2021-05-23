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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

وزير الرياضة يبحث مع وفد الاتحاد الدولى للتيكبول إشهار اتحاد مصري للعبة

صدى البلد

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وفد الاتحاد الدولي للتيكبول ،اليوم الأحد، وضم الوفد كلاً من ماريوس  فايزير سكرتير عام الاتحاد الدولى للتيكبول، وريكا ريتشارد مدير التطوير الرياضي بالاتحاد، ودانيال كوسزيج مدير العمليات الدولية بالاتحاد.

 

بحث اللقاء سبل التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والاتحاد الدولي للعبة التيك بول، وآليات نشر اللعبة فى مصر من خلال إنشاء اتحاد رسمي مستقل بذاته، بجانب تقديم الدعم والمساندة من قبل الاتحاد الدولى فيما يخص الأمور اللوجستية والأدوات المتعلقة باللعبة، وتنفيذ مجموعة من المنح التدريبية المتخصصة تُقدم لمنظومة اللعبة من مدربين ومحكمين. 

 

رحب وزير الشباب والرياضة بالتعاون مع الاتحاد الدولي للعبة التيكبوك، والعمل سوياً من أجل نشر اللعبة داخل المجتمع المصري فى ضوء سياسة الوزارة التى ترتكز محاورها على التوسع فى نشر الرياضة، مشيراً إلى تقديم كل الدعم والمؤازرة للاتحاد الدولي للعبة فى سياق تعاون مشترك يحقق الأهداف المرجوة فى سبيل نشر ثقافة ممارسة رياضة التيك بول بمصر.

 

ووعد الوزير بالتنسيق بشكل عاجل فيما يخص الانتهاء من إجراءات إشهار الاتحاد المصري للتيكبول خلال الفترة المقبلة، مع إمكانية بحث استضافة مصر لبطولات التيكبوك الدولية فور اشهار الاتحاد المصري.  

 

من جانبهم، أعرب ممثلو الاتحاد الدولي للتيكبول عن بالغ سعادتهم بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة المصرية فى نشر رياضة التيك بول داخل مصر فى إطار نهج الاتحاد الساعي نحو التوسع فى وجود اتحادات خاصة به داخل القارة الإفريقية حيث يبلغ عدد الاتحادات الأهلية للتيك بول 152 اتحاد فى مختلف دول العالم منهم 33 اتحاداً داخل القارة الإفريقية.

 

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كما أعلنوا عن استعدادهم التام لتقديم خبراتهم للجانب المصري على صعيد الأدوات الرياضية الخاصة باللعبة، مقدمين الشكر إلي وزير الشباب والرياضة على مقابلته لوفد الاتحاد الدولي للتيكبول والتعاون المثمر بين الطرفين خلال الفترة المقبلة.



يذكر أن رياضة التيكبول عبارة عن رياضة ناشئة قائمة على كرة القدم، وتجمع بين وتيرة لعبة تنس الطاولة ومهارات كرة القدم، وتُلعب على طاولة تنس الطاولة ذات سطح مقوس، ويشارك فى منافساتها مجموعة من أساطير كرة القدم على مستوى العالم.

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