تشكيل مانشستر يونايتد أمام ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

أعلن النرويجي أولي جونار سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه لمواجهة ولفرهامبتون في الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة لبطولة الدوري الإنجليزي.

ويدفع "|سولشاير"، بتشكيل من العناصر البديلة لإراحة القوام الأساسي قبل نهائي بطولة الدوري الأوروبي يوم الأربعاء المقبل أمام فياريال.

تشكيل مانشستر يونايتد

وضم التشكيل كلا من:

في حراسة المرمى: دين هندرسون

خط الدفاع: أليكس تيليس - إيريك بايلي - توانزبي - ويليامز

خط الوسط: نيمانيا ماتيتش - دوني فان دي بيك - خوان ماتا

خط الهجوم: دانيال جيمس - ماسون جرينوود - إيلانجا

وتنطلق المباراة في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة في نفس توقيت باقي مباريات الجولة.