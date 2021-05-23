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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

جمارك دبي تدخل 10 سيارات كهربائية الخدمة تدعيما لمبادرة سياج الذكية

صدى البلد

أعلنت جمارك دبي عن دفعها بـ 10 سيارات كهربائية صديقة للبيئة ، كدعم لتطوير مبادرة سياج الذكية ، والتى تعد مبادرة مبتكرة لوضع حد فاصل بين الحرم الجمركي ومنطقة دخول إمارة دبي من خلال سياج افتراضي ذكي يتكون من كاميرات عالية الجودة تغطي كافة أرجاء الحرم الجمركي للمنافذ، وحساسات، ورادارات للتحكم في عملية حركة البضائع والأشخاص للقيام بعملية التحليل والاشتباه.

 

وأضافت جمارك دبي ان الـ 10 سيارات الكهربائية صديقة للبيئة تم تخصيص سيارتين منها لوحدة الكلاب الجمركية الـ k9 المساندة لعمليات التفتيش الجمركي ، للعمل كدوريات أمنية على مدار الساعة لتغطية المراكز الجمركية البحرية .

 

وأوضحت الجمارك ان هذه السيارات الكهربائية صغيرة الحجم تمكن المفتشين من كشف وضبط المواد الممنوعة والمقلدة لسهولة تنقلها بين البضائع على الأرصفة وقدرتها على فرض طوق أمني للمناطق الساحلية دون أي ازعاج لزوار هذه المناطق التي تتميز بالجذب السياحي بما يدعم دبي عاصمة السياحة العالمية.

 

والجدير بالذكر ان الجمارك ان المراكز الجمركية البحرية ، هى خور دبي، مرفأ ديرة، ميناء الحمرية، ميناء راشد والواجهة البحرية .

 

وكانت جمارك دبي استضافت النسخة الخامسة من مؤتمر منظمة الجمارك العالمية لبرنامج المشغّل الاقتصادي المعتمد، والذي يقام افتراضيًا على مدار ثلاثة أيام بين 25 و27 مايو الجاري، بالشراكة مع الهيئة الاتحادية للجمارك، ويهدف المؤتمر إلى جمع كافة الأطراف المعنية بحركة التجارة العالمية لبحث تطوير أطر التعاون في مجال تأمين البضائع وإدارة المخاطر وعمليات التخليص الجمركي .

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