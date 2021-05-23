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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

آخر أسعار السمك والجمبري بالأسواق .. فيديو

صدى البلد


رصدت عدسة صدى البلد أسعار السمك والجمبرى فى الاسواق .

سجل كيلو سمك البلطي 1 سعرًا يتراوح بين 22 و23 جنيها وسمك البلطي نمرة "2" يتراوح سعره بين 20 و21 جنيها وسمك البلطى أسوانى من 17 إلى 37 جنيهًا.


وتراوح سعر كيلو سمك قشر بياض بين 90 و130 جنيهًا، وسجل سعر كيلو سمك البورى 2 سعر 38 جنيها.


فيما بلغ سعر كيلو سمك المكرونة المجمدة نحو 30 جنيها، وسعر كيلو سمك المكرونة السويسى 70 جنيها، ووصل سعر كيلو سمك موسى إلى 130 جنيها للكيلو .

 

كما سجل سمك المرجان 2 نحو 27 جنيها، والمرجان المجمد سجل سعر 25 جنيها، والبربون 1 سجل نحو 46 جنيها.

 

وسجل سعر كيلو سمك الدنيس فى سوق العبور من 90 الى 130 جنيها للكيلو.
 

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