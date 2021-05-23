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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخص وإصابة 3 في تصادم سيارة وتوك توك بأسيوط

صدى البلد

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين، اليوم الأحد، إثر حادث تصادم بين سيارة ملاكى و"توك توك" أمام مدخل رميح بمركز منفلوط في أسيوط.


وتلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مركز شرطة منفلوط ، باصطدام سيارة ملاكى و توك توك  أمام مدخل رميح.

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وانتقلت الإسعاف وقوات الأمن لمكان الحادث، وتبين حدوث تصادم أمام مدخل رميح بين سيارة ملاكى تحمل لوحات معدنية برقم "٣٦٥٢ ى ج ع "، ملاكى مع توك توك بدون لوحات.


وأسفر الحادث عن وفاة "توفيق. ثابت" ١١ سنة من بنى زيد، وإصابة كل من "حسن ربيع محروس" ١٦ سنة من عزبة روفائيل، وتادرس عطوان بنيامين" ١٩سنة من عزبة روفائيل، ومحمود خلف حسن، ١٩سنة من أم القصور.
وتم نقل الجثة إلى والمصابين إلى مستشفى منفلوط المركزى

حادث اسيوط أخبار حوادث أسيوط تصادم مديرية امن اسيوط طريق أسيوط

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