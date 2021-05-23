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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري الإنجليزي.. كين وسون يقودان هجوم توتنهام أمام ليستر سيتي

كين وسون
كين وسون

أعلن راين ماسون، المدير الفني لفريق توتنهام، التشكيل الأساسي لمواجهة ليستر سيتي، ضمن منافسات الجولة الـ 38 والأخيرة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

 

وجاء تشكيل  توتنهام لمواجهة ليستر سيتي كالتالي:

 

حراسة المرمى : لوريس

 

خط الدفاع: ريجيليون - سانشيز - ألدرفيلد - دوهارتي.

 

خط الوسط: وينكس - هيوبيرج  - ديلي آلي.

 

الهجوم: بيرجوين - سون - هاري كين.

 

يذكر أن مباراة الدور الأول من مسابقة الدوري الإنجليزي، انتهت بفوز ليستر سيتي على توتنهام بهدفين دون رد.

 

ويحتل ليستر سيتي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 66 نقطة، بينما يتواجد توتنهام في المركز السابع بـ 59 نقطة.

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الدوري الإنجليزي.. كين وسون يقودان هجوم توتنهام أمام ليستر سيتي

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