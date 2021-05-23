جوارديولا يعلن تشكيل مانشستر سيتي أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، تشكيل فريقه لمواجهة إيفرتون، في الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة لبطولة الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

في حراسة المرمى: إديرسون مواريش

خط الدفاع: كايل والكر - روبين دياز - جون ستونز - أوليفار زينتشينكو

خط الوسط: فيرناندينيو - فيل فودين - كيفن دي بروين

خط الهجوم: رحيم ستيرلنج - رياض محرز - جابريال خيسوس.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي تُوج بطلًا لبطولة الدوري الإنجليزي برصيد 83 نقطة.