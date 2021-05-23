30 % زيادة الإنتاجية.. رئيس الوزراء يتابع مع وزير الري تنفيذ مشروعات خطة العام المالي الحالي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا مع وزير الرى لمتابعة تنفيذ مشروعات خطة العام المالى الحالى.

وكان مدبولي تابع الموقف التنفيذي لتطبيق منظومة الري الحديث، والخطة المقترحة لتمويل عملية تحول الأراضي الزراعية من نُظم الري التقليدية إلى النظم الحديثة، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات المعنية.



وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن تطبيق منظومة الري الحديث يأتي في إطار جهود الدولة لرفع كفاءة استخدام مواردها المائية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها إلى جانب العمل على ترشيد استخدام المياه.

وأشار مدبولي إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإسراع في معدلات تنفيذ هذه المنظومة، ولذا فقد عملت الدولة على وضع خطة طموحة لتمويل الأراضي الزراعية التي يتم تحويلها من الري بالطرق التقليدية إلى نظام الري الحديث؛ بهدف دعم وتشجيع الفلاحين للتحول للري الحديث؛ لتوفير مياه الري، وزيادة الإنتاجية المحصولية بنسبة تصل إلى 30%، فضلا عن تحقيق عدالة توزيع مياه الري، بما يعود بالنفع على المزارعين، والزراعة في مصر بوجه عام.