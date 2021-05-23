تميمة حظ .. أسرار سبحة دلال عبد العزيز

في أي ظهور إعلامي لها خلال السنوات الأخيرة، لم تتخلَ النجمة دلال عبد العزيز عن سبحتها، تظل ممسكة بها طوال اللقاء ، تلفها على يدها ولا تخجل من الظهور بها على الشاشة، فربما تعرضها لانتقاد من الجمهور الذي يراها تتعمد الظهور بالسبحة، إلا أنها لم تكترث لذلك، وظلت متشبثة بالسبحة الحمراء الشهيرة التي تلازمها دوماً .

قصة سبحة دلال عبد العزيز

سبحة دلال عبد العزيز لها قصة مع النجمة جعلتها تتمسك بها، بهذا القدر لدرجة الظهور بها على شاشات التليفزيون ، فقد ظهرت دلال عبد العزيز في لقاء إعلامي في برنامج أمير كرارة ، وسألها عن سبحتها المقربة لقلبها ، وروت دلال عبد العزيز قصة تلك السبحة وحكايتها .

قالت دلال عبد العزيز لأمير كرارة :" أنا بحب السبح جداً، وعاملة لنفسي “ورد” لو مخلصتهوش أكمله في الاستوديو، والموضوع ده بدأ لما جاتلي أول سبحة حمرا هدية وقت تصوير مسلسل وفضلت أسبح عليها ، وقتها نجحت نجاحا كبيرا جدا وقلت لنفسي مادمت برتاح في التسبيح إيه يعني لما أسبح في كل وقت وقدام الناس طالما مش بأذيهم ".

وتابعت دلال عبد العزيز :" أحياناً بييجي على بالي اسم من أسماء الله الحسنى أفضل أذكر ربنا بيه وأردده أحس اني مرتاحة جدا " .

الحالة الصحية لدلال عبد العزيز

علم صدى البلد تفاصيل المسحة الجديدة للفنانة دلال عبد العزيز التى جاءت سلبية، وتطورات حالتها الصحية، حيث تمكث حاليا فى أحد المستشفيات بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقال مصدر لـ صدى البلد : المسحة سلبية من أربعة أيام لكن لايزال هناك أزمة خاصة بالمضاعفات التى تركتها كورونا والآثار السلبية.

وأضاف المصدر : لا تزال فى العناية المركزة وتظل لبضعة أيام بداخلها حتى يتم ضبط التنفس، لأنها تعانى من ضيق تنفس، وحتى الآن لا تعلم بوفاة سمير غانم.

دلال عبد العزيز و وفاة سمير غانم

أضاف الإعلامى رامى رضوان تفصيلة جديدة خاصة بتطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، بعد أن أعلن عن سلبية مسحتها من فيروس كورونا.

وأعاد رامي منشوره السابق الذى نشره منذ ساعات قليلة وأضاف عليه: "مسحة حماتى سلبية.. ولكن لم يأمر الله بعد بالتعافى والحالة لا تزال صعبة كما أوضحت سلفا ولذلك نرجوكم الدعاء".

وكتب رامي رضوان عبر صفحته : “ الأهل والأصدقاء.. لكل من يحاول الاتصال بنا، نشكركم على تقديم العزاء والمواساة ونعتذر عن عدم قدرتنا على الرد لأننا متواجدون طوال الوقت الى جانب حبيبتنا الغالية ا.دلال عبد العزيز وهي (سلبي كورونا منذ أيام)”.

وأضاف : “ فرضت علينا ظروف دلال عبد العزيز الصحية الصعبة ألا نبلغها برحيل حبيبها ورفيق دربها وحبيبنا الغالي ا.سمير غانم. (نعم لم تعلم ولا تصدقوا كل من ادعى غير ذلك)”.

وتابع : “ لا أراكم الله مكروها في عزيز ولا ظروف صعبة كالتي نمر بها.. الحمد لله على كل شيء.. نشكركم لتفهمكم والاكتفاء بالرسائل النصية.. ونرجو من حضراتكم الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء لها بالشفاء العاجل يا رب ”.