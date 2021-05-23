ليلى زيدان تكتب: الفطر الأسود .. مرحلة جديدة من الرعب العالمى

بعد أن اعتاد العالم على وجود فيروس كورونا وسادت موجة من الإطمئنان بعد تصنيع أكثر من لقاح وتسارعت دول العالم لتلقيح مواطنيها للحفاظ عليهم .

تبدأ موجة جديدة من الرعب تجتاح العالم نظرا لتصاعد وتيرة موجة جديدة من الإصابة بمرض الفطر الأسود والتى بدأت فى الهند ولطالما اعتادت الهند على تسجيل عشرات الحالات السنوية من عدوى الفطر الأسود، لكن هذا العام وتزامنا مع جائحة فيروس كورونا التي تفتك بالبلاد، تخطت الأرقام المسجلة بهذا الفطر عتبة 7 آلاف إصابة مع إعلان تسع ولايات هندية على الأقل أن العدوى تحولت لديها إلى وباء

ولإلقاء الضوء على هذا المرض داء الفطر الأسود فلابد من معرفة مسببه وهو من عائلة ال Mucormycosis و يأتى نتيجة عفن موجود في التربة والمواد العضوية المتحللة مثل الأوراق المتعفنة.

ويصاب الناس به عن طريق استنشاق الخلايا الفطرية (الأبواغ) التي يمكن أن تنتشر في المستشفيات والمنازل عن طريق أجهزة ترطيب الهواء أو قوارير الأكسجين التي تحتوي على مياه قذرة ، وبمجرد دخولها جسم الإنسان تصيب الجيوب الأنفية والأنف وعظام الوجنتين وبين العينين والأسنان .

وتسبب الإصابة بهذا الفطر رعبا كبيرا بسبب أن العدوى به علاجها يكون بكشط وإزالة الأنسجة الميتة وقد يضطر الجراحون أحيانًا إلى إزالة أنف المرضى أو عيونهم أو حتى الفكين العلويين لمنع الفطر من الوصول إلى الدماغ حيث أنه بوصول الإصابة الى المخ تكون قاتلة ولا سبيل للنجاة منها.

ووفقا للدراسات والأبحاث تعد هذه العدوى قاتلة إذ يموت أكثر من نصف من يصاب ويبلغ متوسط معدل الوفيات 54%

وبمجرد الإصابة بالفطر الأسود، يكون المريض معرضًا للموت في غضون أيام، ولكن المرض ليس معديًا.

وبشكل عام، تفشل دفاعات الجسم فى صد الفطريات لمن يعانون من ضعف شديد في جهاز المناعة، مثل المرضى الذين أجريت لهم عملية زرع أو مرضى السرطان أو المرضى المصابين بنقص المناعة المكتسبة "الإيدز" .

علاقة فيروس كورونا بمرض الفطر الأسود ؟؟؟

بعد الإصابة بفيروس كورونا وأمراض أخرى غيره، يمكن أن تحدث ظاهرة خطيرة تسمى "عاصفة السيتوكين" تحدث بسبب إفراط جهاز الجسم المناعي في رد فعله لمحاربة الفيروس عبر إفراز كمية كبيرة من السيتوكين، الأمر الذي يتسبب في تلف الأعضاء.

في هذه الحالة، يلجأ الأطباء إلى وصف المنشطات، "ستيرويد وكورتيزون"، لتقليل الاستجابة المناعية لكن كلاهما يضعف دفاعات الجسم ويزيد من مستويات السكر، مما يؤدي إلى تحفيز ونمو الفطريات التي تتغذى عليه.

ونظرا للإستخدام غير المنضبط للمضادات الحيوية والكورتيزونات من قبل بعض الأشخاص دون إشراف طبي ودون داعى فى أغلب الأحيان فيجد الفطر الفرصة العظيمة لمهاجمة الجسم وإصابته والتسبب بالمضاعفات

الفطر الأسود وعلاقته *بمرضى السكر ؟؟؟

مرضى السكري الذين لديهم أيضًا مستوى مرتفع من السكر في مجرى الدم وغير مهتمين بالعلاج وأخذه فى مواعيده ، والمعرضين لإرتفاع نسبة السكر بشكل عالى ومفاجئ دون ضبط لفترات طويلة هم أيضًا أكثر عرضة للإصابة بالمرض ولذلك فيمكننا أن نجد هذا المرض فى البلدان ذات المعدلات المرتفعة فى الإصابة بالسكرى مثل الهند مثلا .

وفى النهاية تؤكد كاتبة هذا المقال على أن هذا المرض قاتل إذا لم يتم علاجه وتوفرت عوامل انتشاره مثل رطوبة الجو العالية وعدم النظافة ومرض السكرى والمناعة الضغيفة .

ولكن هل هو منتشر بشكل كبير ؟؟؟ لا

هل هناك علاج له ؟؟؟ نعم ، ولكن بكل تأكيد الوقاية هى الأسلم حفظنا الله جميعا وإياكم