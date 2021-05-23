سؤال برلماني حول أسباب انخفاض المقدر للإيرادات بموازنة العام القادم بـ الكهرباء بـ5 مليارات جنيه

وجه النائب مصطفى سالم وكيللجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تساؤلا لعصمت عبدالسلام وكيل وزارة الكهرباء للشئون المالية والقانونية حول انخفاض الإيرادات الأخري بموازنة ديوان عام وزارة الكهرباء المقدرة بين العام المالي الحالي والبالغة ٥٠٠٢٧٢٠٠٠٠ والقادم ٢٦٥٨٠٠٠ بنقص قدره ٥٠٠٠٠٦٢٠٠٠.

وأضاف سالم أن هذا الانخفاض اثار دهشتي وعجز مسئولو وزارات المالية والتخطيط والكهرباء عن تقديم ردود مقنعة ردا علي سؤال النائب مصطفي سالم .





و طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وزارات المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والكهرباء والطاقة المتجددة بإرسال خطاب رسمى للجنة يوضح أسباب انخفاض الإيرادات المتوقعة بمشروع موازنة ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للسنة المالية 2021/2022 بأكثر من 5 مليارات جنيه عن موازنة العام الجارى 2020/2021، و بلغت جملة الإيرادات المتوقع تحصيلها بمشروع الموازنة الجديدة نحو 2 مليون و658 ألف جنيه، مقابل نحو 5 مليارات و2 مليون و720 ألف جنيه بموازنة العام المالى الجارى .