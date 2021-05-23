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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المالية تطرح أذون خزانة بـ 18.5 مليار جنيه| تفاصيل

وزارة المالية
وزارة المالية

طرحت  وزارة المالية صباح اليوم، الأحد، 23 مايو 2021، أذون خزانة لتمويل عجز الموازنة والوفاء بالإلتزامات الحكومية المطلوبة.


وكشف تقرير صادر عن  إدارة الدين العام التابعة لوزارة المالية المصرية، إنه أن الطرح ذلك تم من الأذون أجلي 91 و 273 يوما بقيمة إجمالية تقدر بـ 18.5 مليار جنيه.

 

وذكر التقرير أنه سيتم بيع أجل 91 يوما بـ11 مليار جنيه و أجل 273 يوما بـ 7.5 مليار جنيه، لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة.


وتسعي الحكومة خلال الأسبوع الجاري للاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية؛ عبر آليات أدوات الدين المحلي من سندات وأذون الخزانة بقيمة تبلغ 49.5 مليار جنيه خلال الاسبوع الجاري علي مدار 3 عطاءات مخططة هذا الأسبوع  من جملة 642.5 مليار جنيه خلال الربع الأخير من العام المالي الجاري.


ومع طرح وزارة المالية لأجلي خزانة من أذون 91 و 273 يوما سيتبقي طرحين اثنين بقيمة 31 مليار جنيه خلال الأسبوع الجاري وتحديدا في يومي الاثنين والخميس.

 

اقتراض  في 3 أشهر


وتسعى الحكومة خلال الربع الاخير من العام المالي الجاري وتحديدا في الفترة من إبريل حتي يونيو الجاري إلي طرح أدوات دين بـ 642.5 مليار جنيه منها 462 مليار جنيه في صورة أذون خزانة و 180.5 مليار جنيه في صورة سندات خزانة.

 

وأشار التقرير إلى أنه تم طرح 197.5 مليار جنيه في أبريل الماضي مقابل استهداف طرح 198 مليار جنيه خلال مايو الجاري و 247 مليار جنيه في يونيو المقبل.

المالية الموازنة العامة للدولة وزارة المالية البنوك الموازنة العامة أذون خزانة

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