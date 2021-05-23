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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"تأسيسية الدستور" الليبية تطالب الجهات المعنية باستكمال مراحل العملية الدستورية

صدى البلد

طالبت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في ليبيا، جميع المؤسسات والجهات المعنية، باستكمال مراحل العملية الدستورية عبر الالتزام باحترام مخرجات الهيئة التأسسية المنتخبة من قبل الشعب، وعدم المساس بها، أو التعدي عليها، بأي شكل من الأشكال.


ورفضت الهيئة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الليبية - «ما انتهت له اللجنة القانونية، فيما يتعلق بالمسار الدستوري من تشكيل لجنة تتولى النظر فيما سمته /الاعتراضات/ على مشروع الدستور بالتنسيق مع الهيئة التأسيسية».


وأكدت الهيئة أنها تعمل على تمكين الشعب الليبي من قول كلمته الفصل حول مشروع الدستور الليبي عبر استفتاء عام حر ونزيه وشفاف وعادل، وأعلنت أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة على الصعيدين الوطني والدولي، بهدف المحافظة على الاستحقاق الدستوري طبقا لأحكام الإعلان الدستوري الليبي وضمان حق الشعب الليبي في تقرير مصيره، وفقا لما تنص عليه كافة المواثيق والقرارات الدولية ذات صلة.


والأربعاء الماضي، أعلنت البعثة الأممية عقد اجتماع افتراضي على مدى يومين لملتقى الحوار السياسي الليبي في 26 و27 مايو الجاري، لاستكمال مقترح اللجنة القانونية بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021 ، على النحو الذي اتفقت عليه اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى خلال اجتماعها بتونس في الفترة من 7 إلى 9 أبريل الماضي وأثناء المشاورات التي جرت لاحقا بتيسير من البعثة.

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