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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

السعودية تدعم برامج تحفيز قطاع الأعمال لنمو التوطين| تفاصيل

السعودية تدعم برامج
السعودية تدعم برامج تحفيز قطاع الأعمال لنمو التوطين

نوه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بالسعودية بدعم القيادة الحكيمة لمسارات تنمية الموارد البشرية الوطنية وتأهيلها وتدريبها في سبيل إشراكها في سوق العمل، والممكّنات والبرامج الموجهة لتحفيز قطاع الأعمال على النمو في التوطين, وجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في ذلك.


وثمن عبر بيان نقتله وكالة الأنباء السعودية “واس”، جهود فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية والاهتمام بالموارد البشرية وكذلك التنمية، ما انعكس أثره على أنشطة الفرع المختلفة في العديد من المجالات, مشيراً إلى أن تحقيق الفرع للعديد من الإنجازات في المدة الماضية يؤكد حجم الجهود المبذولة.


جاء ذلك خلال استقبال النائب بمكتبه اليوم مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل, الذي قدّم لسموه تقريراً عن إنجازات فرع الوزارة.


ودشن مشروع تدريب منسوبي فرع الوزارة بالمنطقة على لغة الإشارة لخدمة المستفيدين من ذوي الإعاقة من الصم وضعاف السمع والسعي لتقديم الخدمات لهم بكل يسر وسهولة.


ولفت المقبل النظر إلى أن المنطقة الشرقية حققت المركز الأول للمرة الثالثة على التوالي في بطاقة الأداء المتوازن خلال عام 2020، إضافة إلى حصولها على المركز الأول على مستوى المملكة في التسوية الودية، وأن المنطقة الشرقية هي الأقل في نسبة البطالة على مستوى المملكة.


وبيّن أن فرع الوزارة قام بالعديد من الزيارات التفتيشية التي بلغت 106443 زيارة تفتيشية متنوعة من بينها مخالفات العمل تحت أشعة الشمس وسكن العمال، وعمل على تسوية القضايا العمالية، مشيراً لجهود قطاع التنمية والدور الإيوائية لخدمة المستفيدين والنزلاء وتقديم الخدمات لهم.

السعودية سلمان قطاع الاعمال المملكة الموارد البشرية العمل

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