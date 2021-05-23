أخبار التكنولوجيا.. فيسبوك ترفع حالة الطوارئ بعد تراجع التطبيق.. ومؤسس سناب شات يدافع عن آبل

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الأخبار المتعلقة بالتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة، نستعرض أبرزها:

تسريبات تكشف أول صور لهواتف HONOR 50 .. مواصفات

كشفت تسريبات أول صور لهواتف HONOR 50 الرائدة من شركة هونر الصينية، والتي من المتوقع الإعلان عنها بعد أيام قليلة، حيث ستأتى الهواتف بأحدث معالجات هواتف الأندرويد، الأمر الذى سيجعلها تقدم أداء كبيرا مع عدد من المواصفات الكبيرة.

فيسبوك ترفع حالة الطوارئ لوصول التطبيق لنجمة واحدة

كشفت تقارير أن شركة Facebook فيسبوك رفعت حالة الطوارئ بعد وصول تقييم تطبيق فيسبوك إلى أدنى مستوى له على الإطلاق بعد حملة الهجوم عليه من المستخدمين فى العالم العربى، حيث وصل إلى نجمة واحدة فقط على متجر App Store لهواتف آيفون وأجهزة آيباد من شركة أبل، فيما يواصل تراجعه على متجر Google Play لهواتف أندرويد.

في خطوات.. كيف تحمل الأغاني على ساعتك الذكية

أصبح Spotify يتيح لمستخدمي Spotify Premium تحميل قوائم الأغاني والألبومات المفضلة لديهم على Apple Watch. هل تريدون الخروج للجري وأخذ موسيقاكم معكم؟ إليكم ما يجب فعله:

تسريبات جديدة حول أحدث محمول لانفنكس العالمية ..تفاصيل

مع بدء العد التنازلي لإطلاق سلسلة هواتف جديدة من Infinix في السوق المصري، كشفت عدة تسريبات عن أهم مزايا الهواتف الجديدة التي تضمها سلسلة هواتف Note 10 الجديدة التي من المتوقع إطلاقها في السوق المصري خلال شهر مايو الجاري

استغن عن الملصقات.. تعرف على طريقة إنشاء ومشاركة أفاتار Avatar فيسبوك

تعد أفاتار Avatar، أحدث مزايا عملاقة التواصل الاجتماعي فيسبوك لإضافة المزيد من أدوات المرح إلى منصتها، وتتيح لك ميزة أفاتار بإعادة تخيل ملامحك في شكل رسوم كارتونية رائعة، وبعد إنشاء تلك الرموز الكرتونية الشخصية، يمكنك مشاركة الملصقات التي قامت بإنشائها عبر صفحتك الشخصية، أو استخدامها كملصقات عبر تطبيق ماسنجر أو التعليقات مع الآخرين على موقع التواصل الاجتماعي.

الملايين من هواتف سامسونج مؤهلة للحصول على أندرويد 12

كشفت شركة جوجل Google، مؤخرا عن الإصدار التجريبي لنظام التشغيل أندرويد 12، وفي الوقت الحالي حصلت الهواتف الذكية التابعة للشركة الأمريكية بدءا من طرازات Pixel 3 والإصدارات الأحدث منها.

مؤسس سناب شات يدافع عن آبل: سعيد بعمولة الشركة ولولاها ما كنا موجودين

قال الرئيس التنفيذي لـ شركة سناب Snap، إيفان شبيجل، إن شركة التواصل الاجتماعي المالكة لمنصة سناب شات Snapchat، سعيدة بدفع عمولة آبل والتي تقدر بنسبة 30%، إذ تحصل عليها الشركة الأمريكية مقابل كل عملية شراء تتم داخل تطبيق متجرها آب ستور.

3 ملايين وحدة.. شاومي تكتسح مبيعات هواتف الأندرويد بسلسلة Xiaomi Mi 11

أعلنت شركة شاومي الصينية، وصول مبيعات سلسلة هواتفها الرائدة Xiaomi Mi 11 إلى رقم قياسي جديد وهو 3 ملايين وحدة ، و ذلك في وقت قصير للغاية، حيث بدأت في طرح الهواتف من بداية العام الحالي 2021 .

تشبه iPhone 12.. تسريبات مصورة تكشف تصميم هواتف OPPO Reno 6 من أوبو

كشفت تسريبات مصورة تصميم هواتف OPPO Reno 6 من شركة أوبو الصينية، والمقرر إطلاقها يوم 27 مايو المقبل، حيث ستشبه فى تصميمها هواتف iPhone 12 من شركة آبل الأمريكية في أواخر العام الماضي.