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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سيارات طبية متنقلة بالدقهلية لتطعيم المواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بالدقهلية

سيلرات متنقله للتطعيم
سيلرات متنقله للتطعيم ضد كورونا بالدقهلية

اعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن توفير عدد 2 سيارة طبية مجهزة داخل ديوان المحافظة لتطعيم أصحاب المعاشات المترددين علي مكاتب المعاشات والتأمينات بالمحافظة لتلقي خدمة اللقاح الجديد ضد فيروس كورونا.

 

واضاف انه جارى توفير فرق طبية متحركة لتطعيم المواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا في مختلف المراكز والمدن من خلال السيارات المتنقلة وسيارات القوافل الطبية.

 

واشار الى ان ذلك ياتى في إطار توجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطعيم جميع المواطنين علي مستوي المحافظات باللقاح الجديد ضد فيروس كورونا المستجد وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعرواي وزير التنمية المحلية في هذا الشأن، وبالتنسيق الكامل بين محافظة الدقهلية ووزارة الصحة بالمتابعة المستمرة لمراكز تقديم اللقاح للتاكد من تقديم الخدمة للمواطنين.

سيارات طبية مجهزة كورونا الدقهلية وكيل

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