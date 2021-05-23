قرار جمهورى بتعيين الدكتورة أمانى عبدالرحمن عميدا لكلية الطب البيطرى بجامعة بنها

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى عن صدور قرار جمهورى بتعيين الدكتورة أماني عبدالرحمن عباس عميدا لكلية الطب البيطري جامعة بنها لمدة 3 سنوات.

أقرا أيضا:

مركز لدعم وتأهيل الطلاب لريادة الأعمال فى جامعة بنها



من جانبه قدم الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها التهنئة للدكتورة أماني عبدالرحمن ، متمنيًا لها التوفيق والنجاح في مهام منصبها الجديد.



كما قدم " الجيزاوى" الشكر للدكتور محمد محمدى غانم عميد الكلية السابق على ما قدمه للكلية خلال فترة عمادته حيث شهدت الكلية طفرة في البرامج الجديدة فضلا عن تجديد الاعتماد الأكاديمي.



يذكر أن الدكتورة أمانى عبدالرحمن أستاذ أمراض ورعاية الأحياء المائية بكلية الطب البيطري وكانت تشغل منصب وكيل كلية الطب البيطرى لشئون الدراسات العليا والبحوث قبل صدور القرار الجمهوري بتوليها منصب عمادة الكلية.



من ناحية اخري تفقد الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، أعمال متابعة تجهيزات واستعدادات مركز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة لامتحانات نهاية العام الدراسى.



وقال الدكتور "سمير"، إن جامعة بنها حرصت على إنشاء مركز الاختبارات الإلكترونية طبقاً للمواصفات القياسية لمراكز الاختبارات الإلكترونية، وتزويده بأحدث الأجهزة وخدمات الإنترنت ليكون المركز نموذجا مثاليا لمراكز الاختبارات الإلكترونية على مستوى الجامعات.



وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أنه من المقرر إجراء اختبارات بعض الكليات بمركز الاختبارات الالكترونية بالجامعة خاصة الكليات ذات الأعداد المنخفضة.



وأضاف إنه تم التنبيه على رفع حالة الطوارئ خلال فترة الامتحانات واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا ، مع ضرورة مراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب وارتداء الكمامات، بالاضافة الى متابعة أعمال التعقيم والتطهير للمدرجات وقاعات ولجان الامتحانات بما يضمن الحفاظ على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.



من ناحية اخري أعلن الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها عن إنشاء مركز لدعم وتأهيل طلاب الجامعة لريادة الأعمال وسوق العمل وذلك بدعم مشترك بين إدارة دعم التميز بوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي والجامعة يصل الي 1.5 مليون جنيه.



وقال " الجيزاوى " إن المركز يأتي في إطار الدور المجتمعي للجامعة وتنفيذ أهداف استراتيجية رؤية مصر 2030 للاهتمام بالشباب والابتكار وتمكينهم للمساهمة في دفع عجلة التنمية للبلاد.

وأضاف أن الجامعة حريصة على تعزيز التعاون مع أصحاب الأعمال وجذب الخريجين وتوجيههم نحو إنشاء وتطوير الشركات الناشئة المستدامة للمساهمة في النمو الاقتصادي وزيادة التأثير الاجتماعي لهذه المشاريع محليا وإقليميا وعالميا، على أن تكون المشروعات والأفكار الريادية القائمة عليها هي من مخرجات الجامعة التعليمية سواء طلاب او عاملين بها على مختلف المستويات.



كما أكد الدكتور أيمن سمير مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة أن المركز يهدف الى تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للطلاب والخريجين، بالإضافة إلى تسخير جميع الوسائل التكنولوجية والتعليمية الحديثة، وتنمية قدراتهم ومساعدتهم في الحصول على فرص تعليمية وتدريبية مناسبة تأهلهم بالمعرفة والمهارات البحثية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل داخل مصر وخارجها بالإضافة الى القضاء على البطالة وتحسين مستوى المعيشة.