"نقل النواب" تؤجل مناقشة موازنة ميناء الإسكندرية إلى الأربعاء

أرجات لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، الموافقة على موازنة ميناء الإسكندرية للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ لحين موافاة اللجنة بالرد على أسئلة اللجنة حول عدد من النقاط.

وطالب رئيس لجنه النقل والمواصلات بضرورة موافتها بالاجابه علي اسئله اللجنه ، وستعقد اللجنه احتماعا الاربعاء القادم لاستكمال مناقشة موازنه ميناء الاسكندرية.

ووضعت اللحنة ٦ ملاحظات على موازنى ميناء الإسكندرية:

اولا . وجود زيادة في حجم الاستثمارات عن العام الماضي بمبلغ ٨٠٠ مليون جنيه.

ثانيا ارتفاع مصروفات الصيانة هذا العام ليصل ١٦٥،٦٠٠ مليون جنيه في حين أنه كان العام الماضي 90 مليون جنيه فقط، فما هو الداعي لزيادة هذا المبلغ بهذا الشكل؟

ثالثا تقدير مبلغ كبير هذا العام لمخصصات أخرى تحت بند مخصصات بخلاف الإهلاك والمطلوب معرفة ماهية هذه المخصصات.

رابعا ظهور بند لم يكن موجودا في العام الماضي وهو بند استثمارات في أسهم شركات شقيقة استثمارات طويلة الأجل، بمبلغ ٢١٦،٨٦٠ مليون جنيه فما هذه الشركات التي تستثمر فيها الميناء هذا المبلغ ، وماهي طبيعة عملها وما هي العوائد المتوقعه من هذا الاستثمار؟.

خامسا وجود نقص في تقديرات الإيرادات المتوقعه لهذا العام عن العام الماضي بمقدار ٣٦٢ مليون جنيه، علي الرغم من تنفيذ العديد من المشروعات داخل الميناء التي من المفترض ان تزيد حجم الايرادات ، كذلك فان المؤشرات المحليه والعالمية تشير الي توقع تحسن معدلات التبادل التجاري ، عن العام الماضي؟

سادسا، ما هو موقف المشروعات التي سبق للجنة أن أوصت بشأن سرعة تنفيذها، لزيادة إيرادات الميناء وبخاصة مشروعي الشركة التجارية للأخشاب والمنطقة اللوجستية بالميناء.