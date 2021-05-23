رئيس "الأعلى للإعلام" يزور المملكة العربية السعودية

غادر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام كرم جبر إلى المملكة العربية السعودية بدعوة وزير الاعلام السعودى المكلف د.ماجد عبدالله القصبى وذلك للتباحث حول تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين الشقيقين وتطوير التعاون الاعلامى المشترك .



ومن المرتقب خلال الزيار ة التى تستغرق عدة ايام ان يعقد رئيس المجلس الأعلى عدة اجتماعات ومقابلات مع رئيس محلس الشورى السعودى ووزير الاعلام السعودى المكلف وكذلك وزير الحج والعمرة وأمين عام منظمة التعاون الإسلامى وزيارة عدد من الصحف والاستديوهات و مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون بجدة وإجراء مجموعة من الحوارات واللقاءات مع الاعلاميين السعوديين.



يذكر ان رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قام بزيارة المسجد النبوي، كما زار المتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية التابع لرابطة العالم الإسلامي بالمدينة المنورة، واستمع إلى شرح مفصل من مدير المتحف الدكتور سعيد بن عبدالله القرشي عن محتوى المتحف، مشاهدا عددًا من العروض التفاعلية.



وعبر جبر عن إعجابه بالجهود التي تبذلها المملكة في خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية وترسيخ الدين الإسلامي ونقله بصورته الصحيحة والواضحة لجميع دول العالم قاطبة، مثمنًا لرابطة العالم الإسلامي هذا المشروع الذي يضاف لمبادراتها العالمية الأخرى .

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