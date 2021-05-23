صناع الخير: مشروعات تطوير الريف توفر 122 ألف فرصة عمل وتستوعب الزيادة السكانية حتى 2037.. فيديو

قال مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، أن الانجازات على الأرض تشهد نحاج مبادرة حياة كريمة ومشروع تطوير الريف المصرى، معقبا" أنه يتم تطوير 188 مدرسة وصيانة 1227 مبنى، وانشاء أكثر من 317 مجمع حكومي".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع “ اكسترا نيوز”، أن المستهدف ضمن مشروع تطوير الريف المصرى، إنشاء 617 كوبرى ورصف طرق بطول 1404 كيلو متر".

وأكد رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، أن البنية التحتية التى يتم انشاؤها تستوعب الزيادة السكانية حتى عام 2037 فى الريف، ويمنع الهجرة من الريف للمدن ، وأقامة مناطق عشوائية جديدة".

وأكد مصطفى زمزم، أن المشاريع التى يتم انشاؤها فى الريف توفر 122 ألف فرصة عمل لأبناء الريف.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى المجموعة الوزارية والمسؤولين عن مبادرة "حياة كريمة".

وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، ان الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري في إطار مبادرة "حياة كريمة"

وقد وجه الرئيس بتوفير كافة عوامل النجاح لهذا المشروع العملاق، وكذلك توحيد وتنسيق الجهود ما بين كافة الجهات الحكومية المختصة والجمعيات الأهلية لتحقيق الغاية الأساسية لهذا الجهد بتوفير حياة كريمة لكل مواطن من الفئات الأكثر احتياجاً بقرى الريف المصري.