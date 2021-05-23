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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد حرمان 11 عاما.. مراسم تتويج إنتر ميلان بلقب الدوري الإيطالي| شاهد

تتويج إنتر ميلان
تتويج إنتر ميلان بلقب الدوري الإيطالي

احتفل فريق إنتر ميلان بالتتويج بلقب الدوري الإيطالي، عقب نهاية أودينيزي، ضمن منافسات الجولة الـ 38 والأخيرة، من الكالتشيو.

 

وسحق إنتر ميلان نظيره أوديينيزي بخمسة أهداف مقابل هدف، في مباراة “ تحصيل حاصل” للفريقين.

 

وافتتح إنتر ميلان، التسجيل في شباك أودينيزي مبكرا، عن طريق أشلي يونج في الدقيقة الثامنة من عمر المباراة.

 

وسجل الدنماركي كريستيان إريكسن، الهدف الثاني لصالح فريق إنتر ميلان في الدقيقة 44.

 

وأحرز لاوتارو مارتينيز، هدف إنتر ميلان الثالث في الدقيقة 55 من ركلة جزاء، ثم أضاف ايفان بيريسيتش الهدف الرابع بعدها بتسع دقائق.

 

واختتم رومليو لوكاكو، أهدف إنتر ميلان في أودينيزي في الدقيقة 71.

 

بينما جاء هدف أودينيزي الوحيد عن طريق روبرتو بيرييرا في الدقيقة 79 من ركلة جزاء.

 

وبدأ إنتر ميلان المباراة بالتشكيل التالي:

 

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش.

 

خط الدفاع: باستوني - رانوكيا - دامبروزيو.

 

خط الوسط: أشلي  يونج -  جاليارديني-  ستيفاتو  سينسي - أشرف حكيمي.

 

الهجوم: لاوتارو مارتينيز -  أندريا بينامونتي.

 

يذكر أن فريق إنتر ميلان حسم لقب الدوري الإيطالي رسميا، مطلع شهر مايو الجاري، بعد غياب دام 11 عاما.

 

بهذه النتيجة رفع إنتر ميلان رصيده إلى 91 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي، وبفارق 13 نقطة عن أتلانتا صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد أودينيزي عند النقطة 41 في المركز الـ 11.

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إنتر ميلان 1
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فريق إنتر ميلان
فريق إنتر ميلان
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